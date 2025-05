Francia – Ritrovato dopo 37 anni il busto di Jim Morrison rubato a Père-Lachaise

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

A volte è proprio quando smettiamo di cercare che qualcosa riappare. A distanza di 37 anni esatti dalla sua misteriosa scomparsa, è stato ritrovato il busto in bronzo di Jim Morrison, storico frontman dei Doors, trafugato nella notte tra il 9 e il 10 maggio 1988 dalla sua iconica tomba nel cimitero parigino di Père-Lachaise.

Il ritrovamento è avvenuto in modo del tutto casuale, durante un’indagine non correlata condotta dalla Brigata anticorruzione finanziaria (BFAC) della procura di Parigi. A renderlo noto è stata la Direzione di polizia giudiziaria della Prefettura di Parigi (DPJ-PP), che ha pubblicato una foto del busto, apparso visibilmente danneggiato, sul proprio profilo Instagram.

Il busto, realizzato in bronzo e del peso di 128 chili, era considerato un simbolo per i fan del cantante americano e un’attrazione per migliaia di visitatori che ogni anno si recano al Père-Lachaise per rendere omaggio al poeta maledetto del rock.

Resta ora da capire se l’opera, ormai segnata dal tempo e dai danni subiti, tornerà al suo posto originale, completando idealmente un cerchio aperto quasi quattro decenni fa.