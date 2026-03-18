Francia, detenuto portato in visita al Louvre: lo ritrovano in Senegal

È stato rintracciato a migliaia di chilometri di distanza il detenuto evaso venerdì dal penitenziario di Nanterre, nei pressi di Parigi. L’uomo è stato arrestato al suo arrivo in Senegal, secondo quanto riferito da fonti vicine all’indagine.

Una volta completate le formalità, sarà posto in custodia cautelare in vista dell’estradizione in Francia.

L’evasione era avvenuta nel pomeriggio di venerdì, durante una gita culturale organizzata al Museo del Louvre. Il detenuto faceva parte di un gruppo di tre persone, accompagnate da sei agenti penitenziari. Approfittando di un momento di disattenzione, è riuscito a fuggire nei pressi della stazione di Auber, all’uscita della linea RER A.

Secondo una fonte di polizia, l’uomo si è poi spostato utilizzando i mezzi pubblici, dirigendosi verso la linea 7 della metropolitana intorno alle 14:30, facendo perdere le proprie tracce nonostante il tentativo delle guardie di fermarlo.

Nato nel 2001, era detenuto per reati legati a furti con scasso e traffico di droga e avrebbe potuto accedere alla libertà vigilata nel 2028.

La Procura di Nanterre ha aperto un’indagine per evasione di detenuto in permesso, affidata alla polizia giudiziaria degli Hauts-de-Seine, per chiarire eventuali responsabilità e ricostruire nel dettaglio la fuga.