Francia – Corre in auto, investe e uccide un ciclista: pubblica il video sui social

Un uomo, alla guida della sua auto, si è filmato mentre correva a tutta velocità lungo la strada. Dopo aver sorpassato due vetture e aver perso improvvisamente il controllo del mezzo, ha travolto frontalmente un ciclista, uccidendolo sul colpo. La vittima si chiamava Tony, aveva 23 anni, e il video dei suoi ultimi istanti di vita sta ora circolando sui social media.

A rendere ancora più drammatica la vicenda è il fatto che le immagini siano state pubblicate dallo stesso conducente poco dopo l’incidente. A scoprire il filmato è stata per caso la madre del giovane, Aïcha Lagriffoul, che ha denunciato la crudeltà del gesto:

«Questi sono gli ultimi secondi di vita di mio figlio. Non so cosa gli passasse per la testa quando ha pubblicato quelle immagini. Credo, e nessuno me lo toglierà mai dalla testa, che volesse semplicemente provocarmi».

L’autista, posto sotto sorveglianza speciale e in attesa di processo per omicidio colposo, ha dichiarato di aver condiviso il video “per errore”. Ma la madre di Tony ha già annunciato di voler intraprendere un’azione legale per ottenerne la rimozione:

«Ho perso mio figlio, non posso elaborare il lutto in modo sereno perché so che questo video sta circolando. Ho una figlia di cinque anni, non voglio che lo veda».