FOZA – Volo di 20 metri precipitando con l’auto dal tornante, ferito un uomo (video)

Bruttissimo incidente nel pomeriggio di ieri. Poco dopo le 16:30 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada tra Foza e Valstagna per soccorrere un automobilista finito fuori strada al secondo tornante, precipitando nel torrente in secca Val Franzela e rimanendo ferito.

L’uomo, finito fuori strada per cause in corso di accertamento dalla polizia a locale di Bassano, è letteralmente volato nel vuoto per circa 20 metri, finendo 6 metri più in basso nel greto del torrente.

Il primo soccorso all’automobilista è stato portato da un medico di passaggio. I vigili del fuoco, arrivati da Bassano del Grappa, hanno fatto intervenire anche il personale di autoscala, giunto da Feltre, per il recupero dell’uomo.

Il ferito è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem imbarellato e issato con l’autoscala fino al piano stradale, dove è stato caricato in ambulanza per essere trasferito in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 19.