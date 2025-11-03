Forza Italia presenta la lista vicentina per le regionali: Tosi capolista

Questa mattina Forza Italia Vicenza ha presentato ufficialmente la lista dei propri candidati alle elezioni regionali, alla presenza del capolista e segretario regionale Flavio Tosi e del segretario provinciale, senatore Pierantonio Zanettin.

La lista, che rappresenta l’intero territorio vicentino, è composta da amministratori con esperienza istituzionale e radicamento locale: Flavio Tosi, europarlamentare ed ex sindaco di Verona (2007-2017); Maria Gabriella Strinati, già vicesindaco di Thiene; Jacopo Maltauro, consigliere comunale di Vicenza; Chiara Tessarollo, consigliere comunale di Bassano del Grappa; Renzo Marangon, consigliere provinciale e sindaco di Camisano Vicentino; Paola Maria Vignaga, assessore di Sossano; Roberto Rigoni Stern, sindaco di Asiago; Loredana Daniela Zanella, assessore di Arcugnano; e Gabriele Tasso, sindaco di San Pietro Mussolino.

“Forza Italia è un partito in crescita, forte di una classe dirigente seria e competente, capace di incidere nella futura giunta regionale”, ha dichiarato Flavio Tosi durante la conferenza stampa. “Serve equilibrio e collaborazione tra partiti, e in questo nuovo contesto Forza Italia avrà un ruolo determinante, con la possibilità concreta di esprimere propri assessorati”, ha aggiunto il segretario regionale.

Nel corso dell’incontro si è parlato anche della riforma della giustizia recentemente approvata dal Parlamento. “Adesso parte la campagna referendaria e Vicenza è pronta: si formeranno i comitati per il Sì e il 15 novembre organizzeremo un grande evento sul tema nella nostra città, ospitando il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri”, ha concluso Zanettin.