Formaggio e Naclerio (FdI): “Zona rossa anche a Vicenza”

“Vicenza merita risposte concrete contro il degrado e l’insicurezza che penalizzano cittadini, residenti e commercianti”. Con queste parole il consigliere regionale Joe Formaggio e il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale Nicolò Naclerio lanciano una proposta chiara all’amministrazione guidata dal sindaco Giacomo Possamai: attivare subito una Zona Rossa sperimentale nel centro storico, da mantenere per tutta l’estate.

La proposta prevede l’istituzione di controlli rafforzati nelle aree considerate più critiche, tra cui la Stazione Ferroviaria, il Quadrilatero e la zona di San Felice – Viale Verona. “Si tratta di una sperimentazione concreta – spiega Formaggio – non di una promessa: a settembre si potrà redigere un report oggettivo con dati su controlli, reati evitati e interventi effettuati per decidere se e come proseguire”.

Esempi da Padova e Venezia

Fratelli d’Italia richiama i risultati già ottenuti in altre città venete: “A Padova – ricorda Formaggio – nella sola area della stazione sono stati effettuati oltre 19.000 controlli in meno di tre mesi. I cittadini hanno percepito un netto miglioramento. Ora Vicenza deve avere lo stesso coraggio”.

Naclerio: “Da Padova e Venezia si sono spostati su Vicenza almeno 30 tossicodipendenti pericolosi”

Il capogruppo FdI a Palazzo Trissino, Nicolò Naclerio, sottolinea l’urgenza di un intervento: “Le Zone Rosse introdotte altrove hanno provocato uno spostamento del degrado verso Vicenza. Non possiamo ignorarlo. Una città sicura è una città viva: dobbiamo proteggere residenti, famiglie, attività economiche”.

Pronti al dialogo con il sindaco Possamai

Formaggio conclude esprimendo piena disponibilità al confronto: “Nei prossimi giorni incontrerò il sindaco Possamai. La sicurezza non ha colore politico: i vicentini ci chiedono azioni concrete e noi siamo pronti a dare il nostro contributo, subito”.