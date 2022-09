Fondi MISE per settore conciario, Zaia: “In Veneto pronto progetto per la concia ad impatto zero”

“Il decreto firmato oggi dal Mise è un segnale importante per l’intera industria conciaria, un settore strategico per l’economia della nostra regione. Il Distretto veneto della Pelle è, infatti, uno dei sistemi industriali italiani più rilevanti nel mondo: un vero patrimonio del nostro territorio che coniuga storia e tradizione. Una filiera con una forte propensione all’internazionalizzazione e alla ricerca. Quest’ultima contribuisce a realizzare sia innovazione di prodotto sia a promuovere modelli produttivi ecosostenibili. L’impatto zero nel settore della concia è una delle sedici proposte progettuali del nostro PNRR, piano nelle mani del Governo che complessivamente cuba 7,8 miliardi di euro e che, grazie alle proposte progettuali, potrà attivare un valore della produzione di quasi 22 miliardi di euro e coinvolgere oltre 110.000 lavoratori nel solo territorio regionale”.

Così il Presidente della Regione del Veneto commenta il decreto firmato dal Ministero dello Sviluppo economico relativo alla misura agevolativa introdotta nel decreto Sostegni bis, che dispone l’erogazione di contributi a fondo perduto per 10 milioni di euro per l’industria conciaria.

“E’ una grande opportunità che si somma all’attenzione che come Regione continuiamo a dimostrare al comparto, promuovendo e sostenendo innovazione e sostenibilità, attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale all’interno del mondo delle imprese – prosegue il Governatore -. Infatti, tra i sedici progetti bandiera presentati al Governo quello della Concia a impatto zero rappresenta uno dei punti strategici, che consolida un percorso di dialogo e confronto avviato con il Distretto Veneto della Pelle, le istituzioni locali ed il territorio. Solo facendo squadra si possono affrontare le sfide di oggi e raggiungere obbiettivi importanti come quello della sostenibilità ambientale e sociale, continuando ad investire per confermarci leader del comparto riducendo, al contempo, l’impatto ambientale delle lavorazioni”.