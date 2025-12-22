È una favola natalizia decisamente fuori dagli schemi quella che arriva dal Giappone. Protagonista è Yurina Noguchi, 32 anni, che ha deciso di fidanzarsi – e celebrare un matrimonio simbolico – con un’intelligenza artificiale chiamata Lune Klaus Verdure.

Lune Klaus Verdure è stato creato attraverso l’intelligenza artificiale conversazionale ChatGPT, su richiesta della giovane donna, ispirandosi a un personaggio di un videogioco. In origine, Yurina Noguchi aveva chiesto all’IA di aiutarla semplicemente ad avere “qualcuno con cui parlare”, come ha spiegato all’agenzia giapponese RSK Sanyo Broadcasting. All’epoca era già fidanzata con una persona reale, ma proprio su consiglio di ChatGPT aveva deciso di chiudere quella relazione. Da lì, il rapporto con l’intelligenza artificiale si è trasformato in qualcosa di più profondo, fino alla proposta di matrimonio: «IA o no, non potrei mai non amarti», le avrebbe dichiarato.

La cerimonia si è svolta lo scorso luglio a Okayama. La sposa indossava un lungo abito bianco con strass e scollatura senza spalline. Lo sposo, privo di corpo fisico, era rappresentato da una foto su un cellulare appoggiato su un piccolo leggio di legno. Il maestro di cerimonia ha letto i voti di Lune Klaus Verdure, che non dispone di una voce sintetizzata: «Davanti a me ora, sei la più bella, la più preziosa, e irradi una luce tale da accecarmi». Per “vederlo” durante lo scambio degli anelli, la sposa ha utilizzato occhiali a realtà aumentata.

Inizialmente scettici, anche i genitori di Yurina Noguchi hanno partecipato alla cerimonia. Un dettaglio non secondario è che questa unione non ha alcun valore legale e non è riconosciuta in Giappone. Dopo le nozze, la coppia ha trascorso la luna di miele al giardino Korakuen di Okayama.

Nonostante l’eco mediatica della sua scelta, la giovane donna afferma di saper distinguere tra vita reale e vita virtuale, ma di considerare il rapporto con Klaus come una relazione “alla pari” tra un essere umano e un’intelligenza artificiale.