21 Gennaio 2026 - 9.47

Fiamma Olimpica, acceso il braciere in una piazza dei Signori gremita

La tanto attesa accensione del braciere olimpico, avvenuta ieri sera nel cuore di Vicenza, ha “illuminato” Piazza dei Signori e regalato emozioni alle tante persone presenti, tra autorità, sportivi e cittadini.L’evento, dopo la City Celebration del pomeriggio, ha visto l’arrivo degli ultimi quattro tedofori, su una ventina in totale per la tappa di Vicenza partita da viale della Pace: a portare la Fiamma Olimpica in piazza sono stati l’ex maratoneta Gelindo Bordin, l’ex mezzofondista Gabriella Dorio, l’imprenditore, fondatore e presidente del Gruppo OTB e proprietario del L.R. Vicenza Renzo Rosso, e l’alpinista Mario Vielmo. Proprio quest’ultimo, scalatore di tutti i quattordici Ottomila del mondo, ha acceso il braciere olimpico, salutando poi calorosamente il pubblico in una piazza strapiena.A fine serata alcune delle autorità presenti, tra cui sindaci e assessori delegati allo sport del territorio vicentino, e alcuni presidenti delle associazioni sportive della città, oltre ai tedofori, sono state invitate all’interno della Basilica Palladiana per visitare l’Olimpichetto, accompagnati dal sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, dall’assessore allo sport Leone Zilio e dall’assessore alla cultura Ilaria Fantin.

