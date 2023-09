Concerti in piazza dei Signori: divieto di consumo di bevande e cibi in contenitori di vetro, di ceramica e in lattine

In occasione dei concerti che si svolgeranno in piazza dei Signori fino a domenica 9 settembre, per garantire la sicurezza del pubblico il sindaco ha firmato un’ordinanza come richiesto dalla questura.

Nei giorni 6, 7, 8, e 9 settembre dalle 19 e fino alla fine di ogni concerto, i titolari di esercizi commerciali e pubblici in piazza dei Signori, in piazza Biade, in piazza delle Erbe, in contra’ Cavour, del Monte, Manin, in contra’ e stradella Santa Barbara, potranno somministrare alimenti e bevande in contenitori di vetro, ceramica, porcellana esclusivamente all’interno delle attività e nei plateatici. Sono vietati la vendita per asporto e il trasporto all’esterno di tali spazi da parte della clientela.

In particolare sono vietati l’introduzione di contenitori di vetro, ceramica, porcellana nell’area degli spettacoli e il loro abbandono.

Le sanzioni previste vanno da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro.

Le violazioni di particolare gravità potranno essere punite ai sensi dell’art. 650 del codice penale.