Festival Aqua, Federico Buffa chiude la terza edizione

Sarà il giornalista e storyteller Federico Buffa a chiudere con Ribelli la terza edizione del Festival “Aqua” di Jesolo, mercoledì 18 giugno alle ore 20.45 sull’arenile antistante piazza Brescia. Un festival che ha fatto registrare un notevole afflusso di pubblico a tutti gli appuntamenti in programma, decretando il successo della formula di incontri in riva al mare all’alba e al tramonto, quest’anno sul tema Cosa dicono le onde.

Federico Buffa torna ad incantare con le sue storie di sport, disseminate nel passato e ispirazione per presente e futuro. Questa volta ci racconta i Ribelli, quelli che hanno corso controvento, che hanno accolto sfide che andavano ben oltre i recinti di un campo, di un cronometro o di un canestro. Un racconto che porta sul palco facce, imprese, cadute e rinascite. Quelle dei diseguali, degli inadeguati al quieto vivere, degli incespicanti, di quelli che, pur seguendo le regole del gioco, hanno usato il gioco per scrivere nuove regole. Michael Jordan e Kobe Bryant, Eric Moussambani, Tommie Smith vivono in un racconto che si fa teatro-canzone. E lo sport arriva dove le storie delle partite, delle imprese, incrociano le storie degli esseri umani, per un’altra, grande narrazione contemporanea.

Biglietto d’ingresso: 12 euro su https://www.ticketsms.it/collection/Festival-Aqua-2025