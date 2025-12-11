Festa di Santa Lucia, modifiche alla viabilità in Borgo Santa Lucia e via Zambeccari

Dalle 8 alle 20 di domenica 14 dicembre in borgo Santa Lucia sarà istituto un divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata per tutti i veicoli dall’incrocio con viale Ridolfi all’incrocio con via Pasi e in via Zambeccari, per consentire gli allestimenti e lo svolgimento della Festa di Santa Lucia.La circolazione veicolare in Borgo Santa Lucia e via Zambeccari sarà consentita solo ai residenti e agli autorizzati dall’organizzazione. Il traffico veicolare in arrivo da Borgo Scroffa sarà dirottato in via Pasi e quello in arrivo da via Astichello sarà immesso in via Cappellari, mentre il traffico in uscita da via Gaia sarà deviato verso le strade adiacenti.