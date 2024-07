Festa del Redentore a Venezia: 15 mila posti speciali sui treni per il grande evento

Saranno oltre 15.000 i posti disponibili sui treni speciali di Trenitalia, la società capofila del Polo Passeggeri del gruppo FS, in partenza dalla stazione di Venezia Santa Lucia al termine della Festa del Redentore. Per la notte tra sabato 20 e domenica 21 luglio, la Direzione Regionale Veneto di Trenitalia, in collaborazione con la Regione del Veneto, ha organizzato 13 corse straordinarie, oltre alla normale offerta, per gestire meglio i flussi di viaggio al termine dello spettacolo pirotecnico.

Da mezzanotte alle tre del mattino, sarà possibile partire da Venezia Santa Lucia verso tutte le principali località del Veneto, inclusi Rovigo, Bassano del Grappa e Belluno, novità rispetto allo scorso anno. Nell’edizione precedente, questa soluzione ha permesso a oltre 10.000 persone di viaggiare da Venezia verso Mestre, Padova, Vicenza e Treviso, riducendo emissioni di CO2, congestioni stradali e incidenti.