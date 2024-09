Festa con dj nei campi di Sandrigo: interviene la Finanza e trova lavoratori irregolari

Nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, nell’ambito del rafforzamento del contrasto all’evasione fiscale e al sommerso da lavoro nel corso della stagione estiva, hanno individuato 9 lavoratori impiegati “in nero”, poiché non sono state inviate le preventive comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro.

In particolare, i militari della Tenenza di Thiene (VI), hanno eseguito un accesso ispettivo in un “fondo agricolo” sito nella periferia del comune di Sandrigo (VI), presso il quale era in corso un evento aperto al pubblico, organizzato con diffusione musicale tramite disc jockey e somministrazione di alimenti e bevande, pubblicizzato attraverso i più noti social media.

All’esito dell’accesso, sono state identificate 20 persone intente a prestare attività lavorativa (baristi – addetti preparazione cibi – addetti alla cassa) riconducibili al soggetto economico organizzatore dell’evento nonché ad ulteriori 02 attività di ristorazione. I successivi approfondimenti hanno consentito di rilevare che per 8 lavoratori non era stata inviata la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Pertanto, è stata richiesta e ottenuta dall’Ispettorato del Lavoro di Vicenza la sospensione dell’attività svolta nelle unità produttive delle tre aziende coinvolte, poiché l’impiego del personale senza preventiva comunicazione era superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. Inoltre nel corso del servizio è stata, altresì, rilevata la presenza di 1 registratore di cassa non conforme al dettato normativo vigente, in quanto non telematico e, pertanto, non idoneo alla memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi incassati (fino a quel momento quantificati in € 1.200,00) con constatazione della violazione relativa all’omessa installazione del misuratore telematico che prevede la sanzione da €. 1.000,00 ad € 4.000,00.

Le Fiamme Gialle di Thiene (VI) hanno effettuato un ulteriore accesso presso uno stand riconducibile ad un ristorante predisposto in occasione di un evento svoltosi a Breganze (VI). Anche in questa circostanza è stata rilevata la presenza di 1 lavoratore per il quale non era stata inviata la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, richiedendo e ottenendo dall’Ispettorato del Lavoro di Vicenza la sospensione dell’attività dell’attività imprenditoriale successivamente revocata a seguito della regolarizzazione della posizione lavorativa del dipendente “in nero”.

Infine, nell’ambito del controllo economico del territorio, i militari della locale Tenenza hanno altresì comminato ai titolari di sei bar (ubicati a Zugliano, Sandrigo, Caltrano, Carrè e Villaverla) la sanzione complessiva pari ad € 10.000,00, poiché 20 apparecchi di intrattenimento (cc.dd. videoslot) installati nei sei bar erano funzionanti e a disposizione del pubblico nelle fasce orarie (07:00-09:00 / 13:00-15:00 / 18:00-20:00) non consentite dalla Legge Regionale 10/9/2019 n. 38 per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo.