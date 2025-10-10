FdI Vicenza contro le occupazioni degli Antagonisti. Benigno: “La legalità non è negoziabile”

Fratelli d’Italia Vicenza torna a far sentire la propria voce contro quella che definisce una “deriva di tolleranza selettiva” da parte dell’amministrazione comunale. Il partito, tramite il suo presidente cittadino Alessandro Benigno, denuncia il moltiplicarsi di episodi di occupazione di spazi pubblici e privati in città, citando l’immobile di via Rossi, l’ex Baronio e piazza Biade, e accusa la giunta Possamai di “normalizzare” queste situazioni con atteggiamenti di silenzio-assenso.

“Non possiamo più accettare – si legge nella nota – che le regole valgano solo per qualcuno, mentre altri possano muoversi al di fuori della legge senza conseguenze”.

Per ribadire il valore della legalità, Fratelli d’Italia ha organizzato un flashmob per sabato 11 ottobre alle 16.30 in piazza dei Signori, nei pressi della Loggia del Capitaniato. L’iniziativa, spiegano i promotori, sarà “sobria e rispettosa”, con l’obiettivo di lanciare un messaggio chiaro: “Siamo dalla parte di chi vive e lavora onestamente, rispettando le regole. Vicenza non può diventare un laboratorio di tolleranza selettiva”.