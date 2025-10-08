FdI Vicenza contro l’accampamento pro-Pal in piazza Biade: «Occupazione abusiva tollerata dal sindaco Possamai»

«Bar e ristoranti, per esporre il plateatico, pagano la tassa di occupazione suolo pubblico. Gli ambulanti del mercato fanno altrettanto. E se sforano di un solo minuto, arrivano subito le sanzioni. Da giorni, invece, i simpatizzanti vicentini della cosiddetta Flottiglia, dopo essere stati ricevuti con tutti gli onori dal sindaco Possamai, stazionano in piazza Biade, proprio davanti agli uffici comunali, senza alcuna autorizzazione e senza che qualcuno gli inviti a sgomberare l’area.

La dimostrazione plastica di come la sinistra amministri la città a geometria variabile e nel solco dell’ideologia». Lo dichiara Alessandro Benigno, presidente cittadino di Fratelli d’Italia Vicenza.

«Immagino che gli occupanti abbiano regolarmente pagato tasse e marche da bollo per occupare il suolo pubblico – incalza sarcastico Benigno – e che siano in possesso anche della licenza per la somministrazione di cibo e bevande, visto che lì mangiano e bevono come se nulla fosse.

Il sindaco Possamai chiarisca».

Il presidente cittadino di FdI Vicenza continua: «Dopo l’occupazione dell’ex Baronio da parte del Bocciodromo, ora assistiamo a un nuovo scempio, nel silenzio e nella compiacenza totale del sindaco e della sua maggioranza. Nel cuore di Vicenza, davanti agli occhi di commercianti e lavoratori che devono pagare fino all’ultimo centesimo per tenere aperta un’attività, si tollerano occupazioni abusive e manifestazioni politiche travestite da iniziative umanitarie».

«A Vicenza ormai tutto è concesso – attacca Benigno – ma non a chi lavora onestamente e rispetta le regole. A chi le calpesta, invece, si offre visibilità e protezione istituzionale. È una vergogna».

Sulla stessa lunghezza d’onda di Benigno, il consigliere comunale Valerio Sorrentino annuncia che presenterà un’interrogazione a Palazzo Trissino su questa vicenda.

«Risulta autorizzata – chiede Sorrentino – l’occupazione con tende, banchetti e manufatti di una parte di piazza Biade, proprio davanti agli uffici comunali, da parte dei manifestanti pro-Pal?

Sono state corrisposte le tasse di occupazione del suolo pubblico, e in quale misura? E, se sì, da chi sono state pagate?».

«Ci domandiamo inoltre – conclude il consigliere comunale di FdI – cosa stia aspettando la Polizia Locale a intervenire per lo sgombero, e ci auguriamo di non dover assistere al solito atteggiamento pilatesco, secondo il quale sarebbe compito della Questura procedere con le dovute azioni».