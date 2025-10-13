FdI scende in piazza a Vicenza contro le occupazioni abusive. Benigno: “Stop all’illegalità”

Vicenza, 13 ottobre 2025 – Fratelli d’Italia è scesa in piazza dei Signori nel fine settimana con un flashmob organizzato in meno di 48 ore dal presidente cittadino Alessandro Benigno, per ribadire il principio della legalità. All’iniziativa hanno partecipato membri del gruppo consiliare a Palazzo Trissino, dirigenti del coordinamento cittadino, il coordinatore provinciale e deputato Silvio Giovine, militanti e simpatizzanti, insieme a diversi cittadini e commercianti.

L’azione segue i recenti episodi di occupazioni abusive di spazi pubblici e privati a Vicenza – dall’immobile di via Rossi all’ex Baronio fino a piazza Biade – da parte di frange antagoniste e simpatizzanti della Flottiglia. Presenti anche militanti di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di FdI, con uno striscione recante la scritta: “Occupazioni abusive? Tolleranza zero”.

«Negli ultimi tempi a Vicenza si sono moltiplicati episodi di occupazione di spazi pubblici e privati – ha dichiarato Alessandro Benigno – con un’amministrazione che sembra inseguire il fanatismo di Francesca Albanese, normalizzando l’illegalità attraverso il silenzio-assenso. È un modo di agire che rischia di relegare la città a una “riserva privata”».

Benigno ha inoltre criticato la giustificazione umanitaria di alcune occupazioni e l’atteggiamento della sinistra rispetto al rispetto delle regole, sottolineando come il sindaco Possamai non possa nascondersi dietro l’ordine pubblico e abbia responsabilità politiche sulle connivenze ideologiche.

«Cogliamo l’occasione – ha aggiunto – per ringraziare le Forze dell’Ordine per il lavoro quotidiano a tutela della sicurezza e della legalità a Vicenza».

Il presidente cittadino ha infine evidenziato la significativa partecipazione di cittadini e commercianti, segnale del desiderio della comunità di riaffermare il valore della legalità e respingere ogni forma di prevaricazione.