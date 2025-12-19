Fanatici conservatori in azione: l’ADF espande le sue campagne legali in Europa

L’Alliance Defending Freedom (ADF), il gruppo legale conservatore noto per il ruolo decisivo nell’abolizione della sentenza Roe contro Wade, ha aumentato significativamente la sua spesa globale per contenziosi e campagne internazionali. L’analisi è riportata nell’edizione odierna del The Guardian. L’obiettivo dichiarato è difendere i diritti religiosi, ma i critici parlano di un tentativo di esportare valori teocratici cristiani di estrema destra al di fuori degli Stati Uniti.

Secondo i dati fiscali più recenti, ADF e ADF International, entità separata con sede a Vienna, hanno speso 10,9 milioni di dollari in sovvenzioni e programmi internazionali nell’anno conclusosi a giugno 2024, con un incremento del 70% su base annua delle attività legali in Europa. Paul Coleman, direttore esecutivo di ADF International, definisce la missione del gruppo come la difesa dei perseguitati, la lotta alla censura, la tutela della “realtà biologica” e la garanzia dei diritti dei genitori.

Il gruppo rivendica successi legali in 39 casi presso la Corte europea dei diritti dell’uomo e 282 vittorie in tribunali nazionali. Negli Stati Uniti, ADF è storicamente coinvolta in cause ad alto profilo su temi come i diritti LGBTQ+, l’educazione religiosa e la libertà di espressione in ambito cristiano.

In Finlandia, ADF International ha sostenuto il caso della parlamentare Päivi Räsänen, accusata di incitamento contro un gruppo minoritario dopo aver criticato la Chiesa evangelica luterana per il sostegno a un evento LGBT Pride. Räsänen è stata assolta due volte, ma il caso è ora al vaglio della Corte Suprema finlandese e potrebbe arrivare alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

L’ADF è attiva anche in altri Paesi: in Germania ha difeso gruppi che organizzano veglie davanti alle cliniche per l’aborto, sostenendo che vietare tali proteste violerebbe la libertà di espressione. In Gran Bretagna, il gruppo ha supportato attivisti antiabortisti e fornito consulenza legale a figure politiche di primo piano, tra cui Nigel Farage.

Critici come Alyssa Bowen di True North Research avvertono che le attività internazionali di ADF potrebbero usare la libertà religiosa come strumento per limitare i diritti di uguaglianza e interferire nelle istituzioni legali dei Paesi europei. Nonostante le dichiarazioni di ADF che definiscono la propria missione apartitica e a difesa dei diritti umani, il gruppo rimane al centro di polemiche per l’influenza crescente dei fanatici conservatori sulla scena legale e politica globale.