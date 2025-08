Evitare i siti (troppo) low‑cost: merce diversa da quella in foto, fuffe e cineserie, resi impossibili, assistenza sparita

Negli ultimi mesi sono cresciuti casi di consumatori truffati online da siti che promettono offerte incredibili — spesso via social o annunci sponsorizzati — ma che poi consegnano prodotti di scarsa qualità, non conformi alle immagini, e con un servizio clienti irreperibile o inesistente.

Alcuni segnali tipici dei fake shop o dropshipping poco trasparenti:

Prezzi troppo bassi per essere veri , spesso accompagnati da fretta (“solo pochi pezzi”, “offerta limitata”).

, spesso accompagnati da fretta (“solo pochi pezzi”, “offerta limitata”). Recensioni esasperate o assenti , spesso false. Su Reddit una community ha stilato una lunga lista di siti da evitare: “L’80% delle volte è una truffa… tempi di attesa lunghi, nessun rimborso o reso costoso dalla Cina, prodotto diverso dalla foto”

, spesso false. Su Reddit una community ha stilato una lunga lista di siti da evitare: “L’80% delle volte è una truffa… tempi di attesa lunghi, nessun rimborso o reso costoso dalla Cina, prodotto diverso dalla foto” Manca il colophon legale o l’indirizzo è privato/estero. Traduzioni approssimative, form contatti poco veritieri.

o l’indirizzo è privato/estero. Traduzioni approssimative, form contatti poco veritieri. Resi impossibili o solo a spese del cliente, spesso con indirizzi in Cina o impossibili da trovare.

Negozio ortopedia online mal recensito su Trustpilot:

Utenti lamentano articoli diversi da quelli ordinati, impossibilità di contattare il supporto, reso negato o ignorato. “Modello e colore completamente diversi, qualità pessima, nessuna possibilità di contatto… impossibile il reso”

Reclami su boutique cinesi che fingono sedi europee:

In un caso, dopo una richiesta di reso per un cappotto difettoso, l’azienda ha inviato un prodotto nuovo senza autorizzazione — poi ha negato la restituzione, sostenendo che era una sostituzione. Il consumatore ha denunciato il rifiuto del diritto di recesso come previsto dal codice del consumo

Un utente vicentino ha raccontato di aver comprato sandali ortopedici pensando di ricevere un paio simile a quelli pubblicizzati, con consegna in pochi giorni. Dopo un mese nulla era arrivato. Quando il pacco finalmente è arrivato, i sandali erano completamente diversi, di qualità pessima e non corrispondenti al modello scelto. Il servizio clienti era inesistente: nessuna risposta alle email, ai form, al telefono.

ℹ️ Perché succede:

Molti di questi venditori operano con dropshipping in Cina: mostrano immagini accattivanti, vendono come se fossero in Europa, ma inviano prodotti economici scadenti direttamente dal fornitore. Tempi di consegna lunghi, resi impossibili, contatti assenti o falsi sono la norma Trustpilot.

Come evitare di finire nella trappola

Consiglio Perché è utile 1. Verifica le recensioni su Trustpilot o SiteJabber Cerca valutazioni realistiche. Se tutte sono perfette o assenti, sospetta. 2. Controlla il colophon legale e l’indirizzo Siti affidabili mostrano partita IVA, sede e referenti. 3. Fai una ricerca inversa dell’immagine Se la stessa foto appare su decine di siti, prova a scoprirne l’origine reale 4. Studia le condizioni di reso Vedi se il reso è gratuito, entro quanti giorni, dove spedisci. Se bisogna rispedire in Cina, occhio. 5. Paga tramite PayPal o carta Hai diritto di chargeback se il venditore sparisce o rifiuta il rimborso. 6. Evita siti con solo form contatti o email generiche Se il supporto sparisce dopo l’acquisto, hai poche speranze. 7. Diffida delle offerte troppo belle Se il prezzo è un terzo di quello normale, chiediti il perché. 8. Acquista preferibilmente da siti europei certificati Garanzie legali migliori, tempi certi, assistenza più seria.

I siti che vendono prodotti “fuffa” o cineserie a basso prezzo spesso nascondono truffe: articoli non corrispondenti alle foto, resi impossibili, supporto inesistente. Molte denunce segnalano modelli diversi, orrendi o inutilizzabili, con impossibilità di restituzione. Verifica sempre recensioni indipendenti (come su Trustpilot), leggi attentamente le condizioni, prediligi pagamenti protetti, e diffida delle offerte che sembrano affari al di là del reale. Un po’ di attenzione può salvarti da troppi guai.