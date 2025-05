Eurovision: quando la body positivity diventa eccesso

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Di Alessandro Cammarano

L’Eurovision Song Contest 2025 ha confermato la sua vocazione di porsi come specchio delle trasformazioni culturali europee e non solo; accanto alla musica, sono saliti sul palco discorsi identitari, lotte civili, rivendicazioni estetiche e, in particolare, un’esplosione di messaggi legati alla body positivity, cosicché corpi – le virgolette sono d’obbligo – “non conformi”, “abbondanti”, “non scolpiti”, “non standardizzati” hanno occupato la scena in modo deciso, e spesso rivendicativo.

Se tutto questo, in un’ottica di “inclusività”, è giusto per rompere con decenni di egemonia estetica tossica – basti pensare all’oscena e degradante anoressia da passerella degli anni ’90 – viene comunque da chiedersi se sia altrettanto corretto celebrare, senza alcuna sfumatura critica, fisicità che possono implicare fragilità e problematicità dal punto di vista della salute.

I casi – tutti al femminile, e già questo suona stonato – di Malta, Danimarca, Finlandia e Spagna mostrano sfaccettature diverse di questo fenomeno: tra provocazione, consapevolezza, “empowerment” e rischio di nuova spettacolarizzazione.

Ma veniamo agli esempi pratici, analizzano ciascuna delle cantanti “non conformi”

La maltese Miriana Conte ha portato sul palco Serving, un brano tra pop elettronico e dancehall, accompagnato da una coreografia che ha messo in primo piano la sua fisicità generosa.

Con costumi sgargianti, movimenti volutamente accentuati e un testo che gioca tra ironia e orgoglio, Conte ha fatto del suo corpo un manifesto.

Il suo messaggio era chiaro: “Io servo così, e vado bene così.”: applausi, meme, e trending topic assicurati.

Tuttavia, anche qui si apre il problema del doppio registro: si può celebrare un corpo non conforme senza scivolare nella glorificazione dell’obesità? Il rischio è che la sacrosanta difesa della dignità di ogni corpo diventi negazione dei suoi bisogni reali, compreso il bisogno di cura.

Con Hallucination, la danese Sissal ha creato – scegliendo sfumature diverse – una performance ipnotica, sospesa tra fiaba nordica e cyber-pop, con il corpo della cantante, abbondante ma tonico, a diventare parte integrante della narrazione visiva.

In un’intervista post-gara, Sissal ha dichiarato: «Non sono un simbolo. Sono solo me stessa. Il mio corpo racconta una storia di forza, non di vergogna.».

Eppure, anche nella compostezza della sua messa in scena, il messaggio è stato recepito da più di qualcuno come una nuova estetica dell’eccesso, in opposizione a quella del controllo; come se si potesse combattere un’estremizzazione solo sostituendola con un’altra. La generosità delle forme ha bisogno di inclusività, sì, ma anche di dialogo aperto su salute, equilibrio e benessere.

Per la Finlandia concorreva invece Erika Vikman, figura di spicco nel pop finnico e spesso incline alla provocazione.

Con Ich Komme – brano cantato in tedesco e carico di allusioni sessuali – ha portato sul palco un’estetica volutamente kitsch, dominata da latex, colori fluo e una fisicità burrosa, rivendicata come erotica e potente.

La sua body positivity non è tanto militante quanto dissacrante: Erika non chiede accettazione, ma la impone con ironia; è la donna che si diverte del proprio corpo e con il proprio corpo. Il rischio, però, è che la dissacrazione diventi estetizzazione forzata: il corpo curvy come nuovo feticcio del desiderio trasgressivo.

Anche questo è un cliché che andrebbe scardinato.

Chiudiamo la carrellata con la rappresentante spagnola; Melody, con Esa diva, ha probabilmente firmato una delle performance più sofisticate dal punto di vista della comunicazione visiva. Corista da bambina, poi attrice e performer matura, Melody ha scelto di mostrarsi con un corpo robusto – il look tra Shakira e Byoncé – valorizzato da una regia scenica studiata al millimetro.

La canzone – un inno alla “diva vera”, fatta di carne, umori, difetti e presenza – è stata accolta come una celebrazione potente della donna reale.

In ogni caso non sono mancati i sospetti che la body positivity in questo caso fosse anche una strategia di branding: incarnare la “diva imperfetta” in un momento storico in cui questo ruolo è socialmente remunerativo. Melody è stata perfetta, sì – ma troppo perfetta nella sua imperfezione?

Il messaggio generale è chiaro e importante: ogni corpo ha diritto a esistere, essere visto, danzare, amare; ma accettare ogni corpo non significa glorificare ogni condizione. L’obesità è una realtà complessa, legata anche a sofferenze fisiche e psicologiche e mettere in discussione l’anoressia da copertina non implica accettare il pendolo opposto come unico modello alternativo.

L’Eurovision 2025 ha dunque offerto una rappresentazione potente e variopinta del corpo. Ora, tocca alla cultura pop – e a ciascuno di noi – raccogliere la sfida più difficile: conciliare inclusività e senso critico, accettazione e salute, visibilità e consapevolezza.

Solo così la body positivity potrà dirsi veramente liberatoria.