EST VICENTINO – Furgone pieno di rame fugge all’alt e si ribalta, in due feriti e denunciati

Il furgone pieno di rame si ribalta dopo essere fuggito al posto di blocco. Si tratta della vicenda avvenuta nella notte del 24 ottobre 2023, quando una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Torri di Quartesolo, impegnata in un servizio di controllo alla circolazione stradale nel comune di Grumolo delle Abbadesse, ha intimato l’alt ad un furgone in transito che presentava l’assale posteriore particolarmente abbassato, sintomo dell’eccessivo peso del carico trasportato.

Il conducente, anziché fermarsi ed accostarsi, avrebbe accelerato e, dopo aver percorso alcune decine di metri, nell’imboccare una curva, sarebbe quindi fuoriuscito dalla sede stradale, ribaltandosi.

I militari, che avevano seguito “a vista” l’autocarro, sono intervenuti immediatamente a soccorso dei fuggitivi rimasti incastrati nell’abitacolo. Inoltre, questi hanno constatato che il carico, parzialmente fuoriuscito, era costituito da matasse di rame, rottami e parti elettriche dello stesso materiale, probabile provento di furto ai danni di qualche azienda del settore. Trattasi in totale di circa quattro quintali di metallo, di cui le persone fermate non hanno saputo giustificarne la provenienza.

Per estrarre i due uomini dal veicolo, sul posto sono interventi anche i vigili del fuoco di Vicenza, mentre un’ambulanza del Suem ha provveduto al loro trasporto in ospedale. I due soggetti, in buone condizioni fisiche nonostante l’incidente, sono risultati essere pregiudicati della zona.

Il compito dei militari operanti, che hanno riferito l’accaduto all’Autorità Giudiziaria, è ora quello di svolgere gli accertamenti finalizzati a risalire al luogo dove il materiale è stato eventualmente asportato.