Esplode la satira social cinese contro gli USA: Trump operaio e lavoratori americani obesi diventano virali

PECHINO – Con una creatività tagliente e un’ironia pungente, la satira cinese sta prendendo di mira gli Stati Uniti – e in particolare Donald Trump – attraverso una pioggia di meme e video virali pubblicati su TikTok, che stanno facendo il giro del mondo.

I contenuti, diventati virali nel giro di poche ore, mostrano immagini paradossali e provocatorie: operai americani in evidente sovrappeso piegati su macchine da cucire, Trump intento ad assemblare scarpe da ginnastica in una fabbrica o a confezionare vestiti in condizioni che di solito si associano alla manodopera dei Paesi a basso costo. La provocazione è chiara: cosa accadrebbe se gli Stati Uniti dovessero davvero “riportare tutto a casa”, come promesso dall’ex presidente?

Un mix tra satira feroce e spietato realismo che evidenzia, secondo molti utenti cinesi, l’incoerenza delle politiche protezionistiche di Trump e l’impreparazione del suo entourage, spesso composto da personaggi noti più per le teorie del complotto che per competenze reali di governo.

Nei commenti si leggono frasi come: “Così volete battere la Cina? Buona fortuna” o “Questo è ciò che succede quando si sottovaluta la complessità del mondo moderno”. I meme colpiscono anche il nervo scoperto dell’immaginario americano della working class, mostrando quanto sia improbabile immaginare la reindustrializzazione promessa da Trump con una forza lavoro che, almeno nella caricatura, appare non all’altezza del compito.

Tanta ironia, sì, ma anche tanta verità in poche immagini, che restituiscono con brutalità quanto sia fragile e grottesca la narrazione sovranista del tycoon, soprattutto in un contesto globale in cui la competizione tecnologica, produttiva e strategica non si vince con gli slogan, ma con visione e competenza.

Mentre negli USA si accende la corsa elettorale, in rete il dibattito è già infuocato. E i creativi cinesi, con smartphone e sarcasmo, sembrano avere colpito ancora nel segno.