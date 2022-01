Escursionista si ferisce sul Novegno: recuperato dal Soccorso Alpino

Attorno alle 14.20 il Soccorso alpino di Schio è stato allertato per un escursionista scivolato, mentre con un amico scendeva dal Monte Novegno. D.G., 71 anni, di Mestre (VE), si trovava sul sentiero sotto il parcheggio sommitale, quando era caduto riportando un sospetto trauma alla gamba. Sette soccorritori lo hanno raggiunto dall’alto e gli hanno subito stabilizzato l’arto. Dopo aver allestito la calata, lo hanno trasportato in discesa con barella portantina per un centinaio di metri, fino a raggiungere la strada sottostante, da dove lo hanno accompagnato al rendez vous con l’ambulanza a Contrà Cerbaro. Trasferito a bordo, l’infortunato è stato portato all’ospedale di Schio.