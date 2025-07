Emily in Paris: Venezia nel mirino per le riprese della quinta stagione

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Dopo Roma e Parigi, la popolare serie con Lily Collins approda nella città sulla Laguna. Il regista Andrew Fleming sta esplorando le location veneziane per le riprese previste tra il 5 e il 15 agosto.

L’anticipazione, diffusa dal governatore del Veneto Luigi Zaia, conferma l’interesse crescente per il territorio da parte delle grandi produzioni internazionali. Le riprese della nuova stagione di Emily in Paris sono iniziate a maggio a Roma e a giugno a Parigi, e ora si arricchiranno delle suggestioni veneziane, con il supporto della Film Commission regionale e della società di produzione 360 Degrees Film di Venezia.

Netflix non ha ancora confermato ufficialmente la notizia.

Scrive Netflix sulla 5a stagione

Metti benzina alla tua Vespa e prendi il casco: Lily Collins è atterrata a Roma per il prossimo capitolo di Emily Cooper, e questa volta si tratta dell’Italia. Esatto, la produzione della quinta stagione di Emily in Paris è ufficialmente iniziata — lo dimostra un selfie che Collins ha condiviso su Instagram. Nel video, Collins e il collega Eugenio Franceschini, che interpreta l’italiano Marcello, si mostrano nel primo giorno di riprese nella Città Eterna. Ma niente paura: questo non significa che l’espata americana abbia finito con la Francia, perché la produzione tornerà a Parigi più avanti, in estate.

Il creatore Darren Star racconta: «Il cast e la troupe di Emily in Paris sono entusiasti di iniziare le riprese della quinta stagione a Roma. Dai tetti parigini alle rovine romane, non vediamo l’ora di mostrarvi dove ci porterà il prossimo capitolo di Emily.» Tutti i protagonisti principali, tra cui Collins, Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Ashley Park (Mindy), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine), Lucien Laviscount (Alfie), Eugenio Franceschini (Marcello) e Thalia Besson (Genevieve), torneranno per la nuova stagione. Si aggiungono anche Paul Forman (Nico) e Arnaud Binard (Laurent G.).

Novità nel cast: Michèle Laroque e Bryan Greenberg. Laroque interpreterà Yvette, un’amica di Sylvie, mentre Greenberg sarà Jake, un americano che vive a Parigi. Entrambi affiancheranno Minnie Driver, attrice candidata all’Oscar, che vestirà i panni della Principessa Jane, un’amica di Sylvie sposata in una famiglia reale.

Nella quarta stagione, Emily ha iniziato una storia con un affascinante erede della moda italiana e si è trasferita in un appartamento a Roma per aprire un ufficio dell’Agence Grateau. Star sottolinea però che il titolo dello show non cambierà: «Emily avrà una presenza a Roma, ma non smetterà di essere a Parigi.»

L’idea di portare Emily in Italia nasce dal desiderio di Star di sorprendere il pubblico con nuove ambientazioni e ampliare l’impatto della serie.

La quarta stagione di Emily in Paris è stata un grande successo, classificandosi al primo posto nella Top 10 globale di Netflix al debutto e rimanendovi per quattro settimane consecutive, con 19,9 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni.

Collins ha annunciato l’inizio della quinta stagione durante un’apparizione a Good Morning America e ha espresso entusiasmo per la nuova relazione tra Emily e Marcello: «Marcello è un’avventura tutta nuova che vogliamo per Emily, perché alla fine vogliamo che lei trovi un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. Vogliamo vederla sorridere senza condizioni, oltre la modalità vacanza. Lui arriva al momento perfetto.»

Star conferma che la storia tra Emily e Marcello sarà approfondita: «Hanno una scintilla reale, una connessione romantica che continuerà nella prossima stagione.»

Intanto, Gabriel, il vicino e ragazzo on-off di Emily, ha capito alla fine della quarta stagione di voler stare con lei, anche se le difficoltà di comunicazione hanno complicato la loro relazione. Collins spiega: «Purtroppo Gabriel dovrà affrontare le conseguenze della sua scelta di lasciarla.»

Riuscirà Emily a voltare pagina o tornerà nella città delle luci? Continua a seguire questa pagina per tutte le novità sulla quinta stagione di Emily in Paris.