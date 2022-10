Elon Musk si prende Twitter e comincia licenziando dirigenti

Elon Musk ha preso il controllo del social network venerdì mattina, ponendo così fine a una saga di colpi di scena iniziata diversi mesi fa. È stato con un tweet in cui dichiarava che “l’uccello è libero” che il miliardario ha confermato la notizia, annunciata da diversi media americani. Il boss di Tesla e l’uomo più ricco del mondo avrebbe pagato la cifra di 44 miliardi di dollari.

Non appena è arrivato, Elon Musk avrebbe preso la sua prima decisione di licenziare il capo Parag Agrawal e altri due dirigenti, il direttore finanziario Ned Segal e il capo degli affari legali Vijaya Gadde, secondo fonti anonime della CNBC e del Washington Post . L'informazione non è stata confermata ad AFP, in quanto Twitter non ha risposto alla sollecitazione. "Grazie a Parag Agrawl, Vijaya Gadde e Ned Segal per il loro contributo collettivo a Twitter" , ha scritto Biz Stone, co-fondatore della rete, elogiando il loro "talento straordinario " e la loro "umanità" .

L’operazione è avvenuta all’ultimo momento, mentre Elon Musk aveva tempo fino a venerdì per completare l’acquisizione del social network, in mancanza del quale a novembre si sarebbe svolto un processo. C’è da dire che il facoltoso imprenditore è coinvolto in questa operazione dalla fine di aprile. La sua offerta di acquisizione da 44 miliardi di dollari è stata poi accettata con riluttanza da Twitter.

Ma Elon Musk aveva cercato di fare marcia indietro all’inizio di luglio, accusando la compagnia di mentirgli. Ma il consiglio di amministrazione della società aveva intrapreso un’azione legale . Infine, ai primi di ottobre, pochi giorni prima dell’apertura di un processo che Twitter sembrava sulla buona strada per vincere, Elon Musk si era finalmente offerto di concludere l’operazione al prezzo inizialmente concordato.

Cosa intende cambiare Elon Musk?

Elon Musk, che si presenta come un ardente difensore della libertà di espressione, vuole allentare la moderazione dei contenuti . Così, giovedì, ha cercato di rassicurarli dicendo di voler permettere che tutte le opinioni si esprimano sul social, senza farne una piattaforma “infernale” dove tutto sarebbe stato permesso. È “importante per il futuro della civiltà avere una piazza pubblica online dove un’ampia varietà di opinioni possa dibattere in modo sano, senza ricorrere alla violenza” , ha scritto in un messaggio rivolto specificamente ai marchi, che portano la maggior parte delle Le entrate di Twitter.

Il boss di Tesla vuole anche rafforzare la lotta allo spam oltre a portare Twitter fuori dal mercato azionario. Eppure all’inizio di questo mese ha detto in una conferenza che era “essenziale” che Tesla fosse quotata a Wall Street, “perché se al pubblico non piace quello che sta facendo Tesla, il pubblico può acquistare azioni e votare in modo diverso” .