Elezioni USA – Ecco i vip schierati

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

In dirittura d’arrivo prima delle elezioni presidenziali del 5 novembre, Donald Trump e Kamala Harris stanno viaggiando negli Stati Uniti per una serie di incontri. Mentre possono contare sul supporto dei ferventi attivisti democratici e repubblicani, cercano anche di mobilitare gli elettori meno politicizzati, gli indecisi che ancora esitano a poche settimane dalle elezioni. Questi cittadini potrebbero essere influenzati dalle posizioni delle celebrità, che nelle ultime settimane hanno preso pubblicamente posizione.

Sostegno a Kamala Harris

Tra i sostenitori di Harris troviamo Taylor Swift, che ha dichiarato su Instagram: “Voto per Kamala Harris perché lotta per i diritti e le cause che richiedono un guerriero per difenderli”, accumulando oltre 11 milioni di “mi piace”. Altri artisti, come George Clooney, Matt Damon e Bryan Cranston, hanno manifestato il loro sostegno. Anche Billie Eilish e il campione olimpico di basket Stephen Curry si schierano a favore dell’attuale vicepresidente.

Nella lunga lista di personalità che appoggiano Harris, riportata dalla rivista Forbes, figurano anche Barbra Streisand, Spike Lee, Robert De Niro e Charlie XCX, insieme a Jane Fonda, Anna Wintour, Ben Stiller e Jennifer Lawrence. La manifestazione più spettacolare è stata quella di Beyoncé, che ha partecipato a un incontro di Harris in Texas il 25 ottobre, denunciando gli attacchi ai diritti delle donne.

Supporto a Donald Trump

Donald Trump può contare anche sul sostegno di personalità come Elon Musk, che ha partecipato attivamente alle riunioni e figura tra i suoi donatori principali. In un’intervista, Musk ha espresso preoccupazione per una possibile sconfitta di Trump, affermando: “Se perde, sono fregato”. Tra i sostenitori di Trump troviamo anche Hulk Hogan, Zachary Levi e Jon Voight, che voterà per l’ex presidente. Anche i rapper Azealia Banks e Amber Rose, così come il giocatore di football Harrison Butker, hanno espresso il loro supporto, definendo Trump il “presidente più pro-vita”.

Queste dinamiche evidenziano il ruolo cruciale che le celebrità possono giocare nel mobilitare gli elettori indecisi in un clima politico già polarizzato.