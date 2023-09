Elon Musk chiama il suo 11° figlio Techno Mechanicus

Quando si tratta di dare nomi ai suoi figli, Elon Musk apprezza la singolarità. In una nuova biografia sul miliardario, di cui il New York Times ha ottenuto le pagine corrette , una rivelazione sulla sua vita privata ha suscitato scalpore. Il capo di Tesla, Space X o Twitter, recentemente ribattezzato X , ha avuto un terzo figlio, nel più grande segreto, con la sua ex compagna, la cantante Grimes (11° in totale).

La coppia aveva però annunciato la “ semi-separazione ” nel 2021, pochi mesi prima che il musicista desse alla luce il loro secondo figlio. Il terzo dei loro figli, la cui esistenza è stata appena svelata in questo nuovo libro firmato dal giornalista Walter Isaason, ha un nome a dir poco originale. I due genitori avrebbero deciso di chiamarlo Techno Mechanicus, il cui diminutivo sarebbe “Tau”. Nessun altro dettaglio su questa nascita è ancora trapelato ai media americani, ma il lavoro potrebbe fornire ulteriori dettagli su questa notizia.

I suoi due figli precedenti soprannominati “X” e “Y”

Una cosa è certa: il nome di questo terzo figlio della coppia o ex coppia è la continuazione di quelli dei due figli precedenti. Il loro primo figlio, nato nel 2020, si chiamava inizialmente X Æ A-12, anche se Musk e Grimes furono costretti, dopo una sentenza del tribunale, a ribattezzarlo X Æ A-XII. All’epoca, la cantante aveva finalmente svelato il mistero di questo nome atipico sul suo account Twitter: ” X, la variabile sconosciuta, Æ, che pronuncio “Ai” per amore o intelligenza artificiale, A-12 che è il precursore di SR -17 (il nostro aereo preferito), niente armi né difese, solo velocità. Forte in combattimento ma non violento. La A sta anche per “Archangel”, la mia canzone preferita. “

Il loro secondo figlio, Exa Dark Sideræl, è stato chiamato così in riferimento alla matematica e al ” meraviglioso mistero del nostro universo “, ha indicato Grimes in un’intervista a Vanity Fair . Il figlio e la figlia vengono altrimenti chiamati semplicemente “X” e “Y” dai loro genitori. “ La situazione migliore qui è che io educo il piccolo, e lui che educa il piccolo ”, ha poi sintetizzato l’artista per schematizzare la filosofia educativa della coppia.