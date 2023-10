VENETO – Picchia selvaggiamente il figlio della compagna, bambino ricoverato

Avrebbe massacrato di botte il figlio della compagna, frustandolo con la cintura e un cavo elettrico e colpendolo con calci e pugni in tutto il corpo. Si tratta dell’agghiacciante vicenda che vede come protagonista G.C., moldavo di 39 anni, che a causa delle percosse ha costretto il bambino al ricovero nel reparto di pediatria dell’ospedale di Padova.

Come riporta il Gazzettino, il pm Sergio Dini avrebbe iscritto l”uomo nel registro degli indagati per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali pluriaggravate. La Procura di Padova avrebbe chiesto l’arresto, mentre il Gip Claudio Marassi si sarebbe limitato ad emettere la misura restrittiva del divieto di avvicinamento alla vittima e dell’allontanamento dalla casa di famiglia.

Da quanto è stato possibile ricostruire, i maltrattamenti sarebbero cominciati tra il giugno e il settembre di quest’anno. Durante le percosse, il bambino sarebbe stato colpito anche ai genitali, rimanendo con lividi in tutto il corpo. Il martedì della scorsa settimana, dopo essere stato nuovamente picchiato, il bambino sarebbe finito al pronto soccorso di Piove di Sacco, per poi venire trasferito e ricoverato a Padova, dove si trova attualmente.

Ad accorgersi della situazione sarebbero state le sue maestre, dato che il bambino non era in grado di sedersi e provava dolore se abbracciato. Una docente, allarmata, avrebbe avvertito le colleghe e insieme hanno deciso di chiamare un’ambulanza del Suem Il piccolo è stato visitato e poi trasportato al pronto soccorso, sostenendo che a ridurlo così sarebbe stato il patrigno. Davanti ai carabinieri, la madre avrebbe invece attribuito i lividi a una caduta in bicicletta.