Elezioni Vicenza – Scontro su Maddalene, Celebron: “Da noi interventi in zone dimenticate per anni”

“Su Maddalene interventi puntuali che hanno attenzionato zone per anni dimenticate”. Questa la replica del vicesindaco Celebron a Marco Lunardi di Rigeneriamo Vicenza in merito ai lavori nel quartiere di Maddalene.

“Su Maddalene negli ultimi anni siamo intervenuti puntualmente andando a sanare situazioni che per troppo tempo non erano state attenzionate. Per citarne alcune: l’illuminazione della ciclabile che porta da via Rolle a strada della Beregane, la sistemazione del bosco urbano che negli ultimi dieci anni non aveva visto alcun intervento, anche con la riqualificazione del Cristo lungo la ciclabile fronte via Stelvio e la sistemazione della staccionata”.

“Ma non ci siamo limitati solo a queste opere e ne abbiamo messe in cantiere di nuove: la ciclabile di collegamento che partirà dalle risorgive per arrivare a Costabissara, con il progetto definitivo già approvato, la realizzazione di una nuova rotatoria, sempre in comune di Vicenza, tra il Moracchino e zona Fornaci a Costabissara per mettere in sicurezza soprattutto il percorso ciclabile. Altro intervento fondamentale è il cantiere già partito e in fase di conclusione lungo strada Pasubio con l’adeguamento di tutte le fermate SVT e la nuova illuminazione zenitale per i passaggi pedonali. Sempre nel bosco urbano siamo intervenuti ampliando del doppio l’area verde creando di fatto un nuovo polmone verde”.

“Per quanto concerne la tensostruttura – continua Celebron – da poco è stato individuato il nuovo gestore con il quale abbiamo concordato tutti gli interventi. La struttura è assolutamente accessibile e fruibile, anche grazie al dimezzamento delle tariffe approvato da questa amministrazione. Per quanto riguarda il senso unico di via Cereda, sarà un intervento dal valutare non appena sarà aperta, entro la fine di maggio, la nuova variante alla SP46. Questa permetterà di scaricare gran parte del traffico che oggi percorre la Pasubio. Solo se i problemi continueranno si potrà valutare una sperimentazione. L’attenzione sulla nuova piazza e parcheggio troverà risposta già nelle prossime settimane con l’approvazione del progetto esecutivo e successivo affidamento dei lavori”.

“I due anni di covid – conclude Celebron – hanno penalizzato non poco i lavori pubblici, ma non siamo mai mancati negli interventi. Certo, molto c’è ancora da fare ma tanto è stato fatto”.