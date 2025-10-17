Elezioni Veneto, la Lega nel Vicentino schiera le “amazzoni”: Alessia Bevilacqua candidata a sorpresa?

(P. U.). In vista delle prossime elezioni regionali in Veneto (23-24 novembre), la Lega ha deciso di puntare su un mix di nomi noti e nuovi profili femminili, talvolta definiti “le Amazzoni del Carroccio”. Sul fronte delle candidature nel Vicentino, le scelte sarebbero ormai definite: resterebbe aperta solo un’ultima casella, che potrebbe essere occupata da Alessia Bevilacqua. Tra le figure già confermate spiccano infatti nomi di donne forti e radicate nel territorio, come Manuela Lanzarin, assessore regionale uscente e volto di riferimento della sanità veneta, Milena Cecchetto, già sindaco di Montecchio Maggiore, e Morena Martini, amministratrice con lunga esperienza politica e amministrativa ed ex Sindaco di Romano d’Ezzelino.

Fra i nomi già annunciati figurano:

Luca Zaia capolista

Roberto Ciambetti , presidente uscente del Consiglio regionale

Milena Cecchetto, consigliere uscente ed ex sindaca di Montecchio Maggiore

Marco Zecchinato, consigliere uscente ed ex sindaco di Orgiano

Morena Martini, ex sindaca di Rossano Veneto

Manuela Lanzarin, assessore uscente ed ex sindaca di Rosà

Cristian Tonello, consigliere comunale di Villaverla

Sergio Carrera, consigliere comunale di San Vito di Leguzzano

Un ultimo nome sarebbe in bilico fra Alessia Bevilacqua, sindaco in carica di Arzignano e Sonia Bisognin che guida Coldiretti Donne Impresa Vicenza.

A guidare la lista, come capolista, è stato confermato quindi Luca Zaia, che manterrà un ruolo centrale nonostante non potesse ricandidarsi alla presidenza della Giunta. La scelta delle candidature riflette una strategia ambiziosa della Lega: mettere in campo volti do donne forti provenienti da diversi territori, con esperienza amministrativa locale, il tutto dietro al capolista e naturale ‘trainatore’ Zaia.

La situazione nel centrodestra veneto si fa dunque sempre più incandescente. Con la Lega che schiera nomi forti e radicati nel territorio, e Luca Zaia capolista in tutte le province, il Carroccio sembra intenzionato a giocare una partita d’attacco, puntando a ridimensionare il previsto exploit di Fratelli d’Italia. Il rischio concreto, per il partito della premier Giorgia Meloni, è quello di vedersi sottrarre consensi preziosi e persino qualche seggio in Consiglio regionale nel Vicentino, in una corsa interna al centrodestra che si preannuncia infuocata, dove ogni preferenza potrà fare la differenza per far eleggere i propri candidati.

Con queste candidature si profilano anche due derby interni destinati ad accendere la campagna elettorale nel Vicentino. Nel Bassanese, la presenza di Morena Martini e Manuela Lanzarin promette una sfida tutta in casa tra due figure di grande esperienza e consenso. Nell’Ovest Vicentino, invece, a confrontarsi sarebbero Milena Cecchetto e Alessia Bevilacqua, entrambe amministratrici note e molto radicate sul territorio. Due confronti che, pur interni al partito, non potranno che portare beneficio ai numeri complessivi della Lega, grazie alla capacità di ciascuna di attrarre elettorato e consenso personale.