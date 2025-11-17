ELEZIONI VENETO 2025: NARDIN (FdI) PUNTA SU FAMIGLIA, GIOVANI, IMPRESE E AMBIENTE PER VALORIZZARE VICENZA

In vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre in Veneto, tra i nomi di punta di Fratelli d’Italia figura Andrea Nardin: sindaco, presidente della Provincia di Vicenza e ora candidato al Consiglio regionale. Un doppio ruolo che negli anni gli ha permesso di conoscere in profondità il territorio, dialogare con i sindaci, ascoltare associazioni e cittadini, e soprattutto affinare uno stile politico basato su concretezza e vicinanza reale alle comunità.

Nardin rivendica la necessità di restituire a Vicenza il peso che merita in Veneto: un territorio con una forza economica notevole, che però non sempre trova adeguato riconoscimento nelle scelte strategiche regionali. Da qui una piattaforma di priorità che tocca vari ambiti: il sostegno alle famiglie e alle giovani coppie, l’attenzione agli adolescenti – ai quali, sostiene, va garantito il diritto a una piena realizzazione professionale – e anche l’idea di un servizio civile obbligatorio o comunque di un’esperienza formativa al servizio degli altri. Senza dimenticare la popolazione più anziana, che richiede servizi mirati e continuità assistenziale.

Sul fronte ambientale, Nardin indica come essenziale continuare a intervenire contro il dissesto idrogeologico, mentre per l’economia ribadisce il ruolo centrale delle imprese, “persone che fanno lavorare e lavorano con le altre persone”: un tessuto produttivo che va sostenuto e accompagnato. Nel programma trovano spazio anche agricoltura e infrastrutture, considerati settori chiave per la competitività del territorio.

Di Elisa Santucci