Elezioni regionali, sportello in piazza Biade per il rilascio della carta d’identità

È stata predisposta l’apertura di uno sportello, presso gli uffici di piazza Biade, per il rilascio delle carte d’identità esclusivamente per gli elettori che hanno smarrito, previa presentazione della denuncia alle forze dell’ordine, o che non siano in possesso di un documento di riconoscimento da presentare ai seggi elettorali.Si ricorda che è possibile l’ammissione al voto con un documento scaduto e con la ricevuta rilasciata allo sportello al momento della richiesta della Cie (carta di identità elettronica).Gli orari di apertura sono: domenica 23 novembre, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18; e lunedì 24 novembre, dalle 8.30 alle 15.