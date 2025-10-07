ATTUALITA'
7 Ottobre 2025 - 15.48

Elezioni regionali 23 e 24 novembre, aperte le candidature per gli scrutatori

REDAZIONE
Per dichiarare la propria disponibilità a svolgere il compito di scrutatore in occasione delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, i cittadini già iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Vicenza, devono compilare il form online che sarà attivo fino al 19 ottobre al link https://servizi2.comune.vicenza.it/servizi/scrutatori/Per la compilazione della dichiarazione di disponibilità è richiesto l’accreditamento con Spid o Cie.Per informazioni
elettorale@comune.vicenza.it

