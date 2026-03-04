Elezioni comunali ad Arzignano, il Pd si prepara per la competizione

ARZIGNANO – Il Circolo PD Arzignano–Valchiampo “Sergio Pellizzari”, riunitosi il 3 marzo in vista delle elezioni comunali del 24 maggio, ha deliberato la propria partecipazione alla competizione elettorale, avviando il lavoro per la costruzione di una coalizione di liste con l’obiettivo di amministrare la città per i prossimi cinque anni.

Il progetto amministrativo che guiderà il Partito Democratico è incentrato sull’idea di costruire “una città di tutti e per tutti, cittadine e cittadini, e non solo per qualche clan, vecchio o nuovo”, si legge nella nota diffusa dal circolo.

Nel documento vengono elencate le priorità programmatiche, definite come temi rimasti in sospeso nei 17 anni di governo della destra ad Arzignano. Tra queste, la difesa della salute con particolare attenzione alla situazione dell’ospedale di zona e il monitoraggio della presenza dei PFAS nella popolazione arzignanese. Centrale anche il potenziamento dei servizi sociali per gli anziani.

Sul fronte infrastrutturale e della mobilità, il Pd indica il piano del traffico di valle con il rilancio della bretella Chiampo–Arzignano, l’incentivazione del trasporto pubblico attraverso intese provinciali e di area, la realizzazione di nuove piste ciclabili e la messa in sicurezza dei percorsi pedonali.

Tra gli altri punti programmatici figurano la verifica e revisione dei costi relativi alla nuova Sala Civica, il rilancio del ruolo di Arzignano nell’area dell’Ovest Vicentino, il miglioramento dei collegamenti ferroviari e stradali anche in funzione della conclusione dei lavori dell’Alta Velocità, nonché misure strutturali per la salvaguardia dell’occupazione nel settore conciario e per il miglioramento ambientale della valle.

Il circolo annuncia che nei prossimi giorni verrà costruito un programma dettagliato sui temi indicati, da mettere a confronto con le realtà interessate a condividere il progetto, avviando parallelamente il percorso per individuare il candidato sindaco tra le proposte disponibili.