Elezioni ad Arzignano, Fratelli d’Italia sostiene Masiero. Lovato: «È l’uomo giusto»

Il circolo di Fratelli d’Italia di Arzignano ufficializza il proprio sostegno alla candidatura a sindaco di Riccardo Masiero in vista delle prossime amministrative. L’annuncio è arrivato questa mattina, con una presa di posizione chiara a favore di un progetto politico che punta a costruire «una nuova grande Arzignano».

A intervenire è stato Giovanni Lovato, coordinatore del circolo cittadino del partito: «Riccardo Masiero è un uomo equilibrato, che ha sempre lavorato per il bene della comunità. In questi anni abbiamo avuto modo di vederlo all’opera, lavorando anche fianco a fianco: è un amministratore capace, concreto, con una visione chiara per la città».

Il partito riconosce nel candidato una figura che, anche nei momenti più complessi, ha saputo assumersi responsabilità mettendo al centro l’interesse della città. «Conosciamo l’impegno con cui ha lavorato, sempre per il bene della città – prosegue Lovato – dimostrando senso delle istituzioni e spirito di servizio, con serietà e determinazione».

Fratelli d’Italia dichiara di condividere il progetto politico e amministrativo proposto da Masiero, ritenendo necessario aprire una nuova fase di confronto con i cittadini e con le forze sociali del territorio. L’obiettivo è avviare un percorso fondato su ascolto, partecipazione e programmazione strategica per lo sviluppo locale.

Tra i temi indicati come prioritari figurano sicurezza e sport, considerati ambiti centrali per la qualità della vita e la coesione sociale. Il partito si dice pronto a offrire un contributo concreto nell’azione amministrativa e ad avviare un dialogo con le altre forze politiche e civiche della città, con l’intento di costruire una maggioranza solida e un programma realmente rappresentativo delle diverse esigenze del territorio.

Durante la campagna elettorale è previsto l’arrivo ad Arzignano di esponenti regionali e nazionali del partito, con l’intenzione di rafforzare una filiera istituzionale capace di consolidare i rapporti con la Regione e con il Governo. «Vogliamo rafforzare il dialogo con i livelli superiori di governo, creando opportunità e sinergie concrete per il futuro della nostra città. Ringraziamo infine il nostro Presidente provinciale e vicecoordinatore regionale Silvio Giovine che al tavolo provinciale del centrodestra continua a lavorare per l’unità della coalizione, a lui va riconosciuto certamente il merito di essere riuscito a iniziare un dialogo costruttivo tra tutte le forze nonostante nel recente passato nella nostra città ci fossimo ritrovati su fronti opposti. Oggi l’occasione storica di presentarci uniti passa a nostro giudizio dalla candidatura di Riccardo Masiero, figura di sintesi e sulla quale auspichiamo la convergenza di tutti.»