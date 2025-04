Ecco perché all’inizio della primavera abbiamo più fame

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Con l’arrivo della bella stagione ti capita di avere più voglia di spuntini? Potrebbe non essere solo un’impressione: è la cosiddetta “fame di primavera”, un fenomeno reale e frequente, spiegato dagli esperti come una conseguenza dei cambiamenti metabolici e ormonali legati al cambio di stagione.

Con l’aumento della luce e il cambio dell’ora, il nostro corpo subisce un vero e proprio reset biologico: cresce la produzione di leptina, l’ormone che regola l’appetito, e sale anche la serotonina, legata all’umore. Questo mix può tradursi in un desiderio più frequente di mangiare, soprattutto tra i pasti principali.

Ma come gestire questa fame improvvisa senza rischiare di prendere peso?

Cerchiamo di includere fibre alimentari in ogni pasto: verdure cotte, crude, insalate. Le fibre aiutano a regolare l’appetito e prevengono l’aumento di peso.

C’è chi scherza dicendo che “in primavera la linfa sale negli alberi, e lo stesso succede a noi”: un modo simpatico per raccontare questa ondata di energia (e fame) che ci accompagna per circa un mese. È una fase temporanea, del tutto naturale, e non è certo il momento di colpevolizzarsi per un piccolo sgarro. L’estate è ancora lontana, e un equilibrio sano passa anche attraverso la consapevolezza del proprio corpo e dei suoi ritmi.