17 Novembre 2025 - 11.11

Ecco la classifica dei 50 migliori hotel del mondo: 4 sono italiani

REDAZIONE
La classifica The World’s 50 Best Hotels 2025 premia gli hotel più straordinari a livello globale, selezionati da una rete di oltre 800 esperti di ospitalità e viaggi. La scelta dei migliori hotel si basa su criteri come qualità del servizio, design, gastronomia, sostenibilità e atmosfera complessiva, evidenziando strutture capaci di offrire esperienze uniche ai propri ospiti.

Tra i 50 hotel della classifica, l’Italia è presente con quattro eccellenze, che confermano il ruolo del nostro Paese nell’ospitalità di lusso internazionale: Passalacqua sul Lago di Como (4°), Four Seasons Firenze (9°), Bulgari Roma (22°) e Hotel Il Pellicano a Porto Ercole (26°).

La top 50 mondiale è dominata da strutture internazionali di grande prestigio, con il primo posto assegnato a Rosewood Hong Kong. La classifica completa offre uno spaccato dell’eccellenza alberghiera globale, che spazia dall’Asia, all’America, all’Europa, con novità e new entry in ogni continente.

Ecco la classifica completa 2025 dei 50 migliori hotel del mondo:

PosizioneHotelCittà / Paese
1Rosewood Hong KongHong Kong
2Aman TokyoTokyo, Giappone
3Four Seasons Maui at WaileaHawaii, USA
4PassalacquaLago di Como, Italia
5Singita Sabi SandSudafrica
6Mandarin Oriental BangkokBangkok, Thailandia
7Alila Villas UluwatuBali, Indonesia
8The Upper HouseHong Kong
9Four Seasons FirenzeFirenze, Italia
10Aman VeniceVenezia, Italia
11Soneva JaniMaldive
12The Ritz-Carlton KyotoKyoto, Giappone
13The Peninsula ParisParigi, Francia
14Cheval Blanc RandheliMaldive
15Park Hyatt SydneySydney, Australia
16Rosewood Castiglion del BoscoToscana, Italia
17Belmond Hotel CarusoRavello, Italia
18Six Senses Zighy BayOman
19One&Only Reethi RahMaldive
20The ConnaughtLondra, Regno Unito
21The Datai LangkawiMalesia
22Bulgari RomaRoma, Italia
23AmankilaBali, Indonesia
24Jumby Bay IslandAntigua
25Cheval Blanc St-Barth Isle de FranceCaraibi
26Hotel Il PellicanoPorto Ercole, Italia
27The BrandoPolinesia Francese
28Oberoi UdaivilasUdaipur, India
29Belmond Hotel SplendidoPortofino, Italia
30Rosewood MayakobaMessico
31Four Seasons Bora BoraPolinesia Francese
32AmangiriUtah, USA
33The Lodge at Blue SkyUtah, USA
34Six Senses Douro ValleyPortogallo
35Cheval Blanc ParisParigi, Francia
36Hôtel de Paris Monte-CarloMonaco
37Janu TokyoTokyo, Giappone
38The Taj Mahal PalaceMumbai, India
39One&Only MandarinaRiviera Nayarit, Messico
40Singita – Kruger National ParkSudafrica
41Mandarin Oriental Hong KongHong Kong
42Hotel Bel-AirLos Angeles, USA
43The MarkNew York, USA
44Las Ventanas al ParaísoLos Cabos, Messico
45The Tokyo Edition ToranomonTokyo, Giappone
46Hotel The MitsuiKyoto, Giappone
47Estelle ManorWitney, Regno Unito
48Grand Park Hotel RovinjRovigno, Croazia
49Hotel Sacher ViennaVienna, Austria
50Mandapa – A Ritz-Carlton ReserveBali, Indonesia

L’Italia si distingue dunque con quattro hotel nella top 50, confermando la capacità del Paese di unire lusso, design, storia e gastronomia in strutture capaci di competere sul piano internazionale. Questi risultati rappresentano anche un segnale positivo per il turismo di alta gamma, attrattivo per viaggiatori provenienti da tutto il mondo, interessati a vivere esperienze esclusive nel cuore del Bel Paese.

