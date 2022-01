Ecco i Paesi europei che hanno tolto le restrizioni

Diversi Paesi europei hanno scelto di revocare la maggior parte delle loro restrizioni, tornando ad una vita quasi normale. Il calo dei ricoveri osservato, nonostante un numero ancora elevato di contaminazioni giornaliere, ha portato alcuni governi a questa riduzione, mentre altri Paesi europei – come la Francia – sono state fatte scelte opposte.

Molto divisi, i ricercatori dei Paesi interessati convalidano la revoca delle restrizioni, oppure la considerano prematura, preoccupandosi in particolare per l’emergere della variante BA.2 di Omicron.

Inghilterra

L’Inghilterra stava già vivendo le restrizioni più leggere in Europa, quando ha subito l’ondata della variante Omicron. Da giovedì scorso il Paese ha scelto di abbandonarne la maggior parte delle restrizioni, mettendo via le mascherine (tranne nei mezzi pubblici), e abbandonando il sistema del green pass. La curva dei ricoveri, e quella delle contaminazioni, sono in calo da inizio gennaio, anche se restano su livelli elevati. Per le strade di Londra, è come se il Covid fosse scomparso con la mascherina.

Paesi Bassi

Confinati durante le vacanze di fine anno, gli olandesi sono quelli che attendevano più sollievo. Riaprono bar, ristoranti e luoghi culturali. I nuovi casi di contaminazione sono ancora in aumento, ma non saturano più i servizi ospedalieri. Tuttavia, per le attività sociali è sempre richiesto un pass sanitario.

Catalogna

La provincia spagnola, per quanto finora severa nella sua politica di restrizioni, ha ritenuto che il pass sanitario, richiesto dallo scorso novembre nei bar, ristoranti o palazzetti dello sport, non potesse fare nulla contro la contagiosità della variante Omicron. Il governo regionale ha seguito i consigli del suo comitato di esperti, scommettendo sulla convivenza con il Covid, come si fa da tempo con l’influenza. Barcellona respira, solo le sue discoteche rimarranno chiuse.

Danimarca

“Addio alle restrizioni e benvenuti alla vita come la conoscevamo prima del corona(virus)” . È così che il primo ministro danese ha annunciato la revoca della maggior parte delle restrizioni, nonostante un record di contaminazioni. Da questo martedì verrà abbandonato il pass sanitario e l’obbligo di indossare la mascherina. Il governo di Mette Frederiksen ha citato tre criteri per giustificare la sua decisione: il minor pericolo di Omicron, l’alto tasso di vaccinazione raggiunto dal Paese e il margine operativo ancora a disposizione del suo servizio ospedaliero.