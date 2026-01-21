Dsquared2 e Staff International rinnovano il loro accordo di licenza

DSquared2 e Staff International – parte del Gruppo OTB – hanno rinnovato il loro accordo di licenza, proseguendo una collaborazione di lunga data che da oltre 20 anni sostiene il business del readyto-wear del brand. L’accordo di lungo periodo segue una fase di riflessione e riallineamento tra le parti e consolida una visione e valori condivisi. In particolare, il rinnovo segna una nuova fase della partnership, definita da un approccio più mirato, strategico e coordinato.

L’accordo arriva in un momento cruciale per Dsquared2, che intraprende un

nuovo capitolo del proprio percorso, accompagnato da una nuova leadership

interna. L’estensione della licenza a lungo termine consente a Dsquared2 di

concentrarsi sull’evoluzione del brand e sullo sviluppo creativo, facendo al

contempo leva sull’infrastruttura di Staff International per garantire stabilità

operativa, eccellenza di prodotto e distribuzione globale.Dean e Dan Caten, fondatori e direttori creativi di Dsquared2, hanno dichiarato:

«Questo rinnovo sottolinea la solidità di una partnership costruita nel tempo e

la nostra fiducia nel suo futuro. Mentre ridefiniamo la strategia del marchio

Dsquared2, il continuo supporto di un partner di lungo periodo che comprende

la nostra visione creativa è essenziale».

Ubaldo Minelli, CEO del Gruppo OTB e di Staff International, ha aggiunto:

«Siamo lieti di continuare a collaborare con Dsquared2 e con Dean e Dan.

L’estensione di questa licenza ci consente di valorizzare i risultati raggiunti

insieme e di contribuire al successo del brand».

Ulteriori dettagli sulla direzione strategica di Dsquared2 e sulle prossime

iniziative saranno annunciati nei prossimi mesi.