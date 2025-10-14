Donazzan (FDI): “Cordoglio profondo per i 3 Carabinieri caduti”

«La tragedia di Castel d’Azzano, in cui hanno perso la vita tre carabinieri, sconvolge e addolora profondamente. Esprimo il più sincero cordoglio all’Arma e alle famiglie colpite, insieme a un pensiero di vicinanza ai feriti.

Confido che venga fatta piena luce su quanto accaduto, nel rispetto del sacrificio di chi ha servito l’Italia con coraggio e senso del dovere.

In questo momento di dolore, tutta la comunità si stringe attorno a chi ha perso i propri cari, riconoscendo nei carabinieri caduti un esempio di generosità e amore per la Nazione».

Lo afferma Elena Donazzan, europarlamentare di Fratelli d’Italia e membro della Commissione Sicurezza e Difesa del Parlamento europeo.