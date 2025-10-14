CRONACAVENETO
14 Ottobre 2025 - 8.53

Donazzan (FDI): “Cordoglio profondo per i 3 Carabinieri caduti”

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

«La tragedia di Castel d’Azzano, in cui hanno perso la vita tre carabinieri, sconvolge e addolora profondamente. Esprimo il più sincero cordoglio all’Arma e alle famiglie colpite, insieme a un pensiero di vicinanza ai feriti.

Confido che venga fatta piena luce su quanto accaduto, nel rispetto del sacrificio di chi ha servito l’Italia con coraggio e senso del dovere.

In questo momento di dolore, tutta la comunità si stringe attorno a chi ha perso i propri cari, riconoscendo nei carabinieri caduti un esempio di generosità e amore per la Nazione».

Lo afferma Elena Donazzan, europarlamentare di Fratelli d’Italia e membro della Commissione Sicurezza e Difesa del Parlamento europeo.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Donazzan (FDI): "Cordoglio profondo per i 3 Carabinieri caduti" | TViWeb Donazzan (FDI): "Cordoglio profondo per i 3 Carabinieri caduti" | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy