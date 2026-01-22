DONAZZAN DURISSIMA SULL’ABORTO ‘FINANZIATO’: “LA SINISTRA APPLAUDE E I POPOLARI SPARISCONO”

Nel corso di un incontro con i rappresentanti territoriali, l’eurodeputata vicentina Elena Donazzan è intervenuta con toni duri sul tema dell’aborto, definendolo una questione cruciale e altamente sensibile. Donazzan denuncia la direzione presa dall’Unione Europea, dove – a suo dire – si chiede di semplificare le procedure per l’interruzione volontaria di gravidanza e addirittura di finanziarla con fondi europei. Una linea che trova l’entusiasmo della sinistra e il silenzio del Partito Popolare Europeo, silenzio che l’eurodeputata giudica grave e incomprensibile.

«Si difendono gli animali, ma non si fa nulla per tutelare un bambino non ancora nato e non si dà una risposta concreta alle famiglie», accusa Donazzan, chiamando in causa proprio quei popolari che dovrebbero essere portatori dei valori fondativi dell’Europa. Da qui il dubbio: l’Europa è ancora quella dei padri fondatori o ha cambiato completamente rotta? In un continente che invecchia, fa sempre meno figli e rinuncia a sostenere la maternità, la priorità – conclude – dovrebbe essere aiutare una madre a dare la vita, non spingerla a rinunciarvi.