Domani da Vicenza parte la staffetta veneta Run4hope contro i tumori femminili

Alle 11 di sabato 6 maggio da tutte le regioni italiane prenderà il via la terza edizione della Run4Hope Massigen, il Giro d’Italia podistico solidale articolato su staffette regionali sincrone, che quest’anno avrà come ente beneficiario la Fondazione AIRC con tema la raccolta fondi per la ricerca contro i tumori che colpiscono le donne.

Lo start della staffetta Veneta avverrà da Vicenza alle ore 11 da Piazza Matteotti (ritrovo autorità, media e partecipanti alle ore 10:30).

Protagonista dell’evento è la onlus vicentina “Run4Hope Italia”, al fianco di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro il 2021 e 2023 e di AIL nel 2022 nel 2024: una staffetta nella staffetta per contraddistinguere il primo periodo di svolgimento del progetto a cavallo tra i Giochi olimpici di Tokyo 2020 (21) e Parigi 2024.

L’iniziativa beneficia del Patrocinio, tra i tanti enti, di CONI, Fidal, Fitri, Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Fiamme Azzurre, Fiamme Gialle, Fiamme Oro, ANCI, ASI, AICS, CSI, FIASP, Assocalciatori, Unioncamere, nonché di svariati enti locali tra Regioni, Province e Comuni.

Saranno complessivamente coinvolti in Italia 40.000 podisti grazie all’adesione di oltre 400 associazioni sportive, 41 reparti tra Esercito italiano, Marina Militare ed Aeronautica Militare, i dipendenti di ALSTOM e CURIUM PHARMA e centinaia di individualisti che correranno in modalità virtual. Si stima che i vari testimoni percorreranno complessivamente oltre 6.000 km toccando quasi tutte le province.

Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere in quanto articolata su staffette regionali che si svolgono in contemporanea in tutta Italia, con partenza dai capoluoghi di Regione o da altri capoluoghi significativi.

L’obiettivo è mettere in movimento migliaia di persone, dal nord al sud d’Italia. Ogni passo di corsa e ogni donazione, piccola o grande che sia, sarà fondamentale per sostenere l’ente beneficiari0, nel nome dello sport e della solidarietà.

Per tutto il mese di maggio sarà possibile partecipare individualmente in modalità “virtual singoli”. Previste anche le “virtual di gruppo” (sempre per tutto maggio) tramite un allenamento autogestito. Iscrizioni ancora aperte sul sito www.run4hope.it





La staffetta Veneta: si partirà da Vicenza sabato 6 maggio per tornarvi il 14 con la CorriXVicenza e WomenInRun

La staffetta Veneta ha come città di arrivo e partenza Vicenza, sede della Run4Hope Italia Onlus.

Sabato 6 maggio da Vicenza si corre fino a Verona, per poi proseguire domenica 7 maggio per arrivare a Bassano del Grappa. Lunedì 8 maggio si riparte da Bassano/Cittadella in direzione Feltre e Belluno, mentre martedì 9 maggio si scende fino a Treviso. Mercoledì 10 maggio da Treviso, si raggiunge Jesolo percorrendo la laguna per giungere in Piazza San Marco a Venezia. Giovedì 11 maggio si riparte da Mestre, per raggiungere Piove di Sacco e infine a Padova con nel contesto della “Corri x Padova”.

Dalla città del Santo venerdì 12 maggio si raggiunge Rovigo, attraverso Abano e Monselice. Sabato 13 maggio lo scenario sarà l’intermezzo tra i colli euganei e quelli berici da Este per arrivare a Camisano Vicentino. Si torna domenica 14 maggio nella città del Palladio dove si sta programmando un evento di running stracittadino, “Corri X Vicenza, speciale Run4Hope” per accogliere il testimone di ritorno con arrivo in Piazza Matteotti dove AIRC sarà presente con la vendita della Azalee. Previsto un troncone aggiuntivo che raggiungerà Chioggia – Rosolina e il Parco del Delta del Po.

Saranno 44 le associazioni sportive venete con almeno 5000 podisti coinvolti anche mediante eventi gemellati come la Bibione Half Marathon, per consentire di coprire il percorso. Tra i runners anche alcuni gruppi formati nel contesto dei reparti dell’Esercito Italiano di Verona, Treviso, Motta di Livenza e Padova.

Le location di partenza: a Roma tappa inaugurale dalla Caserma Pio IX a Piazza San Pietro

Decisamente suggestiva la staffetta inaugurale prevista a Roma che raggiungerà Piazza San Pietro, grazie alla disponibilità dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare, dell’Athletica Vaticana e dei dipendenti di Alstom e Curium Pharma impegnati nella corsa.

Tra i molti luoghi di rilevante interesse si attraverseranno scenari unici, come per esempio la Valle dei Templi in Sicilia, Foro Italico a Palermo, Piazza del Plebiscito a Napoli; Piazza Duomo a Firenze nel contesto della 100km del Passatore, Piazza San Carlo a Torino, Piazza Unità d’Italia a Trieste, Piazza Duomo a Milano, Porto Antico a Genova, Piazza Bra a Verona, Piazza San Marco a Venezia, Matera, Assisi, Bari, Piazza del Popolo a Pesaro, gli uliveti del Gargano in Puglia, la Valle di Comacchio in Emilia e la costa frastagliata della Sardegna.

Ecco le località di partenza (6/5) e arrivo (14/5) della staffette: Abruzzo, L’Aquila (p)- Avezzano (a); Basilicata, Policoro (p), Grassano (p) Potenza (a) – Matera (a); Calabria, Civita (p) – Reggio Calabria (a); Campania, Napoli (p/a); Emilia Romagna, Bologna (p) – Piacenza (a); Friuli Venezia Giulia, Muggia (p) – Trieste (a); Lazio: eventi locali/provinciali a Roma, Viterbo, Frosinone e Latina con sviluppi indipendenti; Lombardia, Milano (p/a); Marche: Pergola, Ascoli Piceno (p) – Ancona (a); Piemonte: Torino (p/a); Puglia: Spongano, Foggia e Gravina (p) – Bari (p/a); Sardegna: Cagliari (p), Sassari (a); Sicilia: Palermo (p) – Messina (a); Toscana, Firenze (p/a); Trento Alto Adige, Bolzano (p); Riva del Garda (p), Borgo Valsugana (p); Trento (a); Umbria: Foligno (p/a) ; Valle d’Aosta: Aosta (p/a); Veneto: Vicenza (p/a). Il 2 aprile 2021 Francesca Barbieri, blogger, runner e giornalista si è spenta a causa del cancro. La Onluns Run4Hope, d’accordo con i familiari, ripetendo quanto già fatto nella prima edizione del 2021, ha deciso di dedicare le staffette di Lombardia (dove viveva e lavorava) e dell’Emilia-Romagna (dove vive la sua famiglia nel modenese a San Prospero) alla memoria della giornalista con il motto #GrazieFraintesa.

Il dettaglio dei percorsi regionali

Previste varie modalità di percorrenza con partenza e arrivo tendenzialmente nei capoluoghi di regione: https://www.run4hope.it/images/Comunicati_stampa/00_Run4Hope_2023_Sintesi_percorsi_regionali.docx.pdf

La sostenibilità del progetto grazie ai partners

Run4Hope Italia Onlus, promotrice dell’evento, ha scelto di gestire in proprio i costi organizzativi e di promozione per favorire il collegamento diretto tra donatori e ricevente (runners/Fondazione AIRC).

Per questo motivo va particolarmente elogiato il ruolo dei sostenitori privati a partire del main sponsor Massigen, AGSM-AIM, Löwengrube, Gruppo Cecchin, Adacta, +Sicuro srl. Partners che consentono quindi la sostenibilità economica del progetto per assicurare il passaggio delle donazioni dei podisti direttamente a Fondazione AIRC.

Un particolare ringraziamento a Banca delle Terre Venete che sosterrà la tappa di partenza da Vicenza. Coinvolti nelle partnership Correre, TDS e Hassel Comunicazione.

Esercito Italiano, Marina Militare e Aeronautica militare patrocinano la Run4Hope assieme a Arma dei Carabinieri, Fiamme Azzurre, Fiamme Gialle e Fiamme Oro

L’Esercito Italiano, l’Aeronautica Militare e la Marina Militare hanno concesso il loro prestigioso patrocinio alla Run4Hope Massigen 2022 evidenziando l’importanza nazionale dell’iniziativa, grazie allo scopo solidale delle staffette regionali che di mano in mano trasporteranno il testimone, messaggio di altruismo e di impegno per AIRC.

Valori pienamente condivisi dalle grandi famiglie dell’Esercito Italiano, dell’Aeronautica Militare e della Marina Militare, nonché da quelle di Arma dei Carabinieri, Fiamme Azzurre, Fiamme Gialle e Fiamme Oro che fanno del coraggio, della preparazione professionale, del senso del dovere, della responsabilità, della tenacia, dello spirito di corpo e dell’abnegazione, i principi cardine su cui si fonda e a cui ogni militare si ispira quotidianamente.

AIRC | Dal 1965 con coraggio, contro il cancro

Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro sostiene progetti scientifici innovativi grazie a una raccolta fondi trasparente e costante, diffonde l’informazione scientifica, promuove la cultura della prevenzione nelle case, nelle piazze e nelle scuole. Conta su 4 milioni e mezzo di sostenitori, 20mila volontari e 17 comitati regionali che garantiscono a oltre 6.000 ricercatori – 63% donne e 54% ‘under 40’ – le risorse necessarie per portare nel più breve tempo possibile i risultati dal laboratorio al paziente. In oltre 50 anni di impegno AIRC ha distribuito oltre 1 miliardo e novecento milioni di euro per il finanziamento della ricerca oncologica (dati attualizzati e aggiornati al 10 gennaio 2023). Informazioni e approfondimenti su airc.it