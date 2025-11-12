Doccia alla mattina o alla sera? E quanto spesso bisogna cambiare il pigiama?

Una scarsa igiene può farci ammalare. Secondo un sondaggio, tre persone su quattro fanno la doccia ogni giorno, ma sorge la domanda: è meglio fare la doccia al mattino o alla sera?

Una doccia serale aiuta a eliminare sudore, allergeni, inquinamento, polvere e acari accumulati durante la giornata. Inoltre, consente di rimuovere microrganismi, virus e batteri dalla pelle, evitando di trasferirli alle lenzuola. Questo è particolarmente raccomandato per chi soffre di allergie, eczema o problemi respiratori come l’asma.

Al contrario, la doccia mattutina favorisce il risveglio e contribuisce comunque a eliminare il sudore accumulato durante la notte. Anche a riposo, infatti, si può sudare fino a mezzo litro o 700 millilitri sotto le coperte, contribuendo a generare odori corporei che la doccia del mattino aiuta a rimuovere.

Pigiama e frequenza di cambio

Le organizzazioni specializzate raccomandano di cambiare il pigiama almeno una volta alla settimana. Tuttavia, l’ora in cui ci si fa la doccia influisce sulla frequenza ideale di cambio: chi si lava la sera e va a letto pulito può cambiare il pigiama due volte a settimana, ogni tre o quattro giorni. Chi si lava al mattino, andando a letto con la pelle non completamente pulita, dovrebbe cambiarlo ogni giorno. In caso di malessere, tosse o raffreddore, è consigliato un cambio quotidiano.

Lenzuola e materiali consigliati

Anche per le lenzuola il cotone è il materiale preferibile, grazie alla migliore traspirazione e capacità di assorbire il sudore. È raccomandato cambiare le lenzuola almeno una volta alla settimana, poiché anche chi fa la doccia la sera può portare batteri e allergeni nel letto, soprattutto se ci sono bambini o animali domestici che vi salgono. Secondo un sondaggio, solo il 37% delle persone cambia le lenzuola settimanalmente.