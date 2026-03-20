Discarica abusiva: la Polizia Locale denuncia il gestore e sequestra l’area

La Polizia Locale del Consorzio Alto Vicentino, ha denunciato un settantanovenne di Piovene Rocchette per la realizzazione di una discarica abusiva nel pieno centro abitato.

Ad intervenire nella giornata di ieri sono stati gli Agenti del Distaccamento di Piovene Rocchette con il personale dell’ufficio tecnico comunale ed ARPAV che, a seguito del sopralluogo, ha portato al sequestro dell’area e delle strutture interessate dove da tempo venivano segnalate dai residenti carenze igenico-sanitarie.

Quella che è emersa durante gli accertamenti è infatti una vera e propria discarica abusiva collegata ad un’attività di demolizione non autorizzata, con una notevole quantità di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi ma anche materiale elettronico e veicoli fuori uso la cui provenienza è attualmente al vaglio della Polizia Locale del Consorzio Alto Vicentino.

Scattato il sequestro dell’area, il proprietario dovrà ora rispondere dei reati di realizzazione e gestione di discarica abusiva le cui sanzioni sono state inasprite ulteriormente dalle recenti modifiche al testo unico ambientale.

A seguire l’operazione l’assessore alla Sicurezza e Ambiente Daniele Sartore del Comune di Piovene Rocchette, al lavoro da tempo insieme agli uffici comunali, per la soluzione delle reiterate criticità segnalate e la ricerca di una continua collaborazione con ARPAV (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto).

Queste le parole dell’Assessore: “Rivolgo un ringraziamento al personale della Polizia

Locale del Distaccamento di Piovene per la brillante operazione portata a termine insieme

agli Uffici del Comune ed ARPAV segno tangibile che una proficua collaborazione è la

strada da percorrere per la tutela della salute e sicurezza dei cittadini. Il rispetto

dell’ambiente e la sua tutela rappresenta infatti un aspetto a cui teniamo particolarmente

che deve accomunare cittadini ed istituzioni”.