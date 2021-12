Dieci nuovi alberi in via Carpioni

Il sindaco Francesco Rucco e l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi questa mattina si sono recati in sopralluogo in via Carpioni, nel quartiere di Sant’Andrea, in occasione della messa a dimora di dieci nuovi alberi.

I lavori, a cura di Sar Servizi a Rete in accordo con Amcps, si inseriscono nell’ambito di un intervento di sostituzione della condotta di gas, che ha preso il via a fine giugno.

In occasione dell’avvio del cantiere erano state rimosse sei vecchie piante con una sagoma che andava ad invadere parte della strada, con conseguenti problemi al passaggio degli autobus.

Al termine dell’intervento vengono ora messi a dimora dieci carpini bianchi, alberi di media altezza, con portamento diritto e chioma allungata, più adatti al luogo, ripristinando così il filare originale.

“La scelta dei nuovi alberi – è il commento del sindaco Francesco Rucco che in occasione del sopralluogo ha incontrato alcuni residenti – è avvenuta in accordo con gli abitanti della zona che ringrazio perché hanno capito che in occasione dei lavori è stato necessario rimuovere le vecchie e ormai sofferenti piante, per sostituirle con essenze più adatte al contesto della strada”.

“Con l’occasione – ha aggiunto l’assessore Mattia Ierardi – sono state ricostruite le tazze di contenimento delle radici nel marciapiede dove al posto dell’asfalto è stato utilizzato in via sperimentale un particolare materiale drenante che permette la filtrazione dell’acqua nel terreno, giovando, così alla buona salute delle piante”.