Detenzione ai fini di spaccio: arrestato un 21enne

Nella prima mattinata di venerdì scorso, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa hanno arrestato un 21enne di Cassola, cittadino italiano, censito penalmente,

per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri hanno sottoposto il giovane ad una perquisizione persona e locale, rinvenendo, nella sua disponibilità, circa 218 gr. di hashish, suddivisi in due panetti, del peso di poco più di 100 gr ciascuno, e di un ulteriore pezzo della medesima sostanza, del peso, invece, di 18 gr.; inoltre, presso la sua abitazione, è stato rinvenuto materiale vario per la pesatura e il confezionamento della sostanza, nonché 2.000 euro.

Condotto in caserma, al termine delle formalità di rito e su disposizione del Pubblico Ministero in turno

presso la Procura della Repubblica di Vicenza, il cassolese è stato dichiarato in stato di arresto, condotto

presso la propria abitazione e lì sottoposto alla misura cautelare provvisoria degli arresti domiciliari.

