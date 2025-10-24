ATTUALITA'ECONOMIAVENETO
24 Ottobre 2025 - 12.00

DESERTIFICAZIONE BANCARIA A VICENZA, UILCA: “URGENTE DIALOGO FRA POLITICA, SINDACATI E BANCHE”

Elisa Santucci
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

La provincia di Vicenza affronta una preoccupante desertificazione bancaria: negli ultimi anni sono stati chiusi 80 sportelli, pari al 18% del totale, con una perdita dell’11% della popolazione bancaria attiva sul territorio. UILCA, l’Unione Italiana Lavoratori Credito, esattamente il sindacato dei lavoratori del settore creditizio, ha promosso un convegno per discutere il fenomeno e mettere a confronto politica, sindacati e istituti bancari. Il dialogo, sottolineano gli organizzatori, può essere lo strumento per individuare soluzioni concrete e arginare il fenomeno.

Di Elisa Santucci

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

DESERTIFICAZIONE BANCARIA A VICENZA, UILCA: "URGENTE DIALOGO FRA POLITICA, SINDACATI E BANCHE" | TViWeb DESERTIFICAZIONE BANCARIA A VICENZA, UILCA: "URGENTE DIALOGO FRA POLITICA, SINDACATI E BANCHE" | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy