DESERTIFICAZIONE BANCARIA A VICENZA, UILCA: “URGENTE DIALOGO FRA POLITICA, SINDACATI E BANCHE”

La provincia di Vicenza affronta una preoccupante desertificazione bancaria: negli ultimi anni sono stati chiusi 80 sportelli, pari al 18% del totale, con una perdita dell’11% della popolazione bancaria attiva sul territorio. UILCA, l’Unione Italiana Lavoratori Credito, esattamente il sindacato dei lavoratori del settore creditizio, ha promosso un convegno per discutere il fenomeno e mettere a confronto politica, sindacati e istituti bancari. Il dialogo, sottolineano gli organizzatori, può essere lo strumento per individuare soluzioni concrete e arginare il fenomeno.

Di Elisa Santucci