12 Gennaio 2026 - 11.38

DEFORESTAZIONE, LA NORMATIVA EUROPEA IMPOSSIBILE DA CERTIFICARE. DONAZZAN: “SIAMO RIUSCITI A CONGELARLA PER TUTELARE LE IMPRESE E I LAVORATORI”

Laura Campagnolo
L’eurodeputata vicentina di Fratelli d’Italia Elena Donazzan torna a sollevare il tema della deforestazione, sottolineando il ruolo di Vicenza e del Veneto nella concia e lavorazione del legno, settori in cui la regione è leader per aziende e forza produttiva. La normativa europea in materia, ritenuta quasi impossibile da certificare, aveva subito una prima modifica timida lo scorso anno; in un recente provvedimento, le prescrizioni e la normativa stessa sono state nuovamente rinviate.

