Dalle ostriche con Red Bull al cioccolato fuso sulle patatine: le tendenze rivoltanti del web

Internet non delude mai. Proprio quando pensavi di aver visto tutto — dalle ostriche annaffiate con Red Bull alle pizze con ingredienti improbabili — ecco arrivare l’ultima trovata culinaria destinata a far discutere (e forse anche digerire male): il tronchetto di Natale al cioccolato ripieno di patatine.

La ricetta, se così vogliamo chiamarla, è tanto semplice quanto disturbante. Si prendono diverse tavolette di cioccolato, si sciolgono con devozione quasi artigianale, e poi — colpo di genio — si versa il tutto direttamente dentro un tubo di patatine. Sì, proprio quello. Quello che fino a ieri era sacro tempio del junk food. Si chiude, si mette in frigorifero, si attende. E poi si apre… come se nulla fosse.

Il risultato? Un cilindro compatto di cioccolato che nasconde al suo interno un cuore croccante e salato. Una sorta di sorpresa pasquale, ma con meno poesia e più colesterolo.

E qui arriva il colpo di scena: pare sia buono.

Sui social, tra un video e l’altro, fioccano commenti entusiasti. C’è chi parla di “equilibrio perfetto tra dolce e salato”, chi giura di aver trovato il senso della vita (o almeno dello snack serale), e chi — con un’onestà disarmante — ammette: “La cosa peggiore è che funziona davvero”.

Naturalmente non mancano le controindicazioni. Prima fra tutte: provarlo è facile, tagliarlo molto meno. Affettare un cilindro di cioccolato pieno di patatine non è esattamente un’esperienza zen. Più che un dessert, sembra una prova di sopravvivenza in cucina. E infatti qualcuno sui social chiede consigli su come gestire il “disastro” post-preparazione, segno che forse l’umanità non era pronta.

Eppure, a ben vedere, non è nemmeno un’idea così rivoluzionaria. In giro per il mondo esistono già snack che giocano sul contrasto dolce-salato. Solo che lì qualcuno ha avuto la decenza di farli in formato masticabile.

Ma il punto non è il gusto. Il punto è il percorso. Perché ormai la cucina virale non cerca più di nutrire, ma di stupire. Più è strano, più funziona. Più è improbabile, più diventa trend.

La domanda vera, quindi, non è “è buono?”, ma: cosa arriverà dopo?

Gelato alla carbonara? Tiramisù al tonno? Lasagne alla cola?

Nel dubbio, il frigorifero resta aperto. E la dignità culinaria… un po’ meno.