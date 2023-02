DAL MONDO – Michigan, sparatoria all’università: 3 morti, il killer si uccide

Nuova sparatoria negli Stati Uniti. Tre persone sono morte ed altre cinque sono rimaste ferite dai colpi d’arma da fuoco sparati da un sospetto che è poi stato trovato morto, suicida. Secondo quanto riferito dalla sicurezza della Michigan State University, un uomo ha aperto il fuoco ieri sera nella hall dell’università che si trova a East Lansing, circa 130 chilometri a nordovest di Detroit. “Sembra che il sospetto sia morto per ferite d’arma da fuoco autoinflitte. Non c’è più una minaccia per il campus”, ha fatto sapere la polizia.